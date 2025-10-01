В части громад Черниговской области отсутствует электроснабжение.

Российские оккупанты попали в подстанцию в Славутиче, город сейчас без электропитания. О российской атаке на город в своем Telegram-канале сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев.

"Мы имеем попадание в нашу подстанцию, в 330 кВ. Город без электропитания. Последствия уточняются. Пожарные работают над ликвидацией последствий попадания, над ликвидацией пожара", - сообщил он.

Фомичев добавил, что они пытаются перейти на другую подстанцию, но время такого перехода еще уточняется.

"Включено резервное питание для водоканала. Поэтому вода будет, но будет по часам... Обязательно будет питание на системы связи", - рассказал городской голова и добавил, что также разворачиваются пункты несокрушимости.

Также Славутичский городской совет сообщил, что ориентировочно в 18:00 в городе должна появиться вода, которая будет ориентировочно до 21:00.

Кроме того, Вячеслав Чаус, глава Черниговской областной государственной администрации отметил, что российские захватчики ударили по "энергообъекту в соседней области".

"Есть повреждения. Из-за этого в части громад Черниговщины отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы работают над восстановлением. Атака врага продолжается", - написал он.

Как сообщалось, ранее Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" отметил, что Россия целенаправленно выбирает места компактного проживания гражданских людей как воздушные цели.

Он отметил, что во время российских атак Украина уничтожает 92-94% целей, но и те несколько "Шахедов", которые прорываются с мощной боевой частью, попадают в жилые дома и делают ужасные разрушения.

