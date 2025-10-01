Многие люди получили переохлаждение, им оказывается помощь.

В Одессе из-за ужасного ливня, произошедшего 30 сентября, погибло много людей, среди которых - семья, в том числе ребенок.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, в переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела сразу пятерых погибших: 2 мужчин, 2 женщин и девочки примерно 8 лет. Их личности сейчас устанавливают. Спасатели не имеют доступа к телам - продолжается операция по откачке воды.

Как уточнили в региональном главке ГСЧС, спасатели откачивали воду в подвальном помещении частного жилого дома, именно там обнаружили тела пяти человек. По словам соседей, резко появилась волна и дом накрыло водой до 2 этажа.

Видео дня

"Семья жила в цокольном помещении. Поэтому они были заблокированы в собственном доме", - пояснили спасатели.

По словам пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Одесской области Марины Авериной, спасены люди из десятков автомобилей и пассажирских автобусов - только в одном из них было 50 человек. Местами уровень воды поднимался значительно "выше пояса".

По данным ОВА, еще двое погибших найдены на улице Балковской - женщина в возрасте 55-65 лет и местной жительницы, 1987 года рождения. На улице Дача Ковалевского обнаружили тело еще одной женщины, 1968 года рождения. На улице Рыбальской нашли тело пропавшей 23-летней девушки.

Зафиксированы также случаи переохлаждения у людей из-за длительного пребывания в воде. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Кипера, непогода нанесла серьезный ущерб нашему региону: подтопление дорог, перебои в электроснабжении, повреждение имущества, падение деревьев. Коммунальные службы, спасатели и энергетики работают круглосуточно.

Как добавляет чиновник, за минувшие сутки энергетики вернули свет для 112 тыс. семей в 188 населенных пунктах Одесской области. На данный момент без света остаются 42 тыс. клиентов в 32 селах и городках. Самая сложная ситуация в Одессе.

"Отдельно хочу отметить солидарность одесситов. В это сложное время люди помогают друг другу... Спасибо всем службам, которые работают в чрезвычайно сложных условиях, и каждому, кто не стоит в стороне. Поскольку погодные условия остаются неблагоприятными, просьба избегать передвижений без необходимости", - подчеркнул глава ОГА.

Потоп в Одессе - что известно

Как писал Погода УНИАН, в Одессе из-за мощного ливня 30 сентября погибли 9 человек, среди которых - ребенок. Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать машины, откачивать воду из зданий и тому подобное. Всего спасено более 360 человек и эвакуировано 227 транспортных средств. Учебные средства 1 октября в Одессе не работают из-за подтопления.

Вас также могут заинтересовать новости: