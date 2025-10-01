'Это удар в спину фронту': военный о правоохранителях, которые игнорируют преступления соратника Медведчука Пукиша

Политолог и офицер ВСУ Виктор Таран прокомментировал скандал в отношении соратника Медведчука Богдана Пукиша, который поставлял бракованные детали к минам на "Павлоградский химический завод".

В конце прошлого года украинские военные пожаловались, что минометные мины, которые должны были уничтожать врага, оставались в стволе миномета или взрывались в нескольких метрах, что угрожало жизни наших бойцов.

Выяснилось, что на фронте оказались 120 тысяч некачественных минометных мин украинского производства. Производителем бракованных боеприпасов был "Павлоградский химический завод". Некачественными оказались почти все компоненты мин: металлические корпуса не соответствовали стандартам; порох отсырел из-за ненадлежащей упаковки; взрыватели и капсюли часто не срабатывали. Поставщиком деталей для мин было ЧП "ВЕСТХИМ" (ЕГРПОУ 19394119), принадлежащее бизнесмену Богдану Пукишу. Впоследствии стало известно, что компания Пукиша поставляла бракованные детали на "ПХЗ" по завышенным ценам.

Политолог и офицер ВСУ Виктор Таран называет Пукиша и его предприятие "ВЕСТХИМ" своеобразным символом того, как жажда наживы способна превратить оборонные закупки в инструмент уничтожения собственной армии.

"Журналисты пишут о завышенных ценах, некачественных деталях, игнорировании стандартов. Это то, что одним приносит десятки миллионов прибыли, а нам, военным, разрушенные жизни и потери на фронте. И все это происходило на уровне официальных контрактов... Только вероятная переплата составляла более 43 миллионов гривен. Эти деньги можно было потратить на качественное оружие, на дроны, на медицину, на броню для бойцов. Вместо этого они стали ценой чьих-то новых автомобилей, имений и "схем", - пишет Таран на своей странице в Facebook.

Также политог обратил внимание, что Пукиш, по данным расследователей, имеет тесные связи с Виктором Медведчуком.

"Поставщик бракованных деталей для украинских боеприпасов, который, вероятно, имеет связи с кумом Путина Виктором Медведчуком - это уже не совпадение, а зеркало того, насколько глубоко вросли в нашу реальность сети предателей и проходимцев. Если люди с такими биографиями сегодня зарабатывают на крови, то можем ли мы говорить о настоящей безопасности тыла?", - констатирует Виктор Таран.

Он напомнил, что правоохранители систематически игнорируют это дело - даже после официального заявления военного, который обратился в правоохранительные органы и заявил об опасности некачественной продукции "ВЕСТХИМ".

"СБУ отказывалась открывать производство, прокуратура не признавала военных потерпевшими, полиция отписывалась общими фразами. То есть те, кто должны были бы стоять на страже закона, превратились в ширму для безнаказанности. Это не только позор системы, но и удар в спину фронта", - заявляет политолог.

По его мнению, ответственность должны понести как сам Богдан Пукиш и его ЧП "ВЕСТХИМ", так и чиновники, которые "крышевали" эти поставки.

"В этой истории слишком много боли и слишком мало справедливости. Но молчать нельзя, потому что каждый бракованный снаряд от Пукиша - это не только металлолом, но и потери на фронте. Война требует от нас мобилизации человеческих, экономических и моральных ресурсов. Но этого недостаточно. Нужно очищение от тех, кто превращает оборонный щит государства в инструмент собственного обогащения. Если этого не произойдет, то мы и в дальнейшем будем оставаться заложниками системы, которая под видом обороны на самом деле работает против собственной армии", - подытожил Таран.

Напомним, недавно наши журналисты обнаружили, что Богдан Пукиш хвастался своим визитом в РФ после начала войны в Украине. Сейчас бизнесмен активно отбеливает свою репутацию и скрывает свой образ жизни после расследований о поставках бракованных деталей к минам на "ПХЗ".