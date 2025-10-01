Генерал-лейтенант рассказал, какие специалисты нужны в ВСУ.

Добровольцы в возрасте 60 лет и старше не будут лишними в армии, поскольку это тот возраст, когда человек еще не потерял дееспособность и способность выполнять задачи.

Об этом в интервью Укринформу рассказал генерал-лейтенант, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. "Главное, чтобы она имела желание и соответствующее здоровье, а работа в армии найдется", - отметил он.

Гнатов сообщил, что в ВСУ нужны специалисты, например, ремонтных специальностей, водители различных категорий, водители с допуском для перевозки горюче-смазочных веществ, опасных грузов, боеприпасов.

Видео дня

"Это все категории, которые не под силу 18-летним ребятам", - подчеркнул военный.

Кроме того, как добавил генерал-лейтенант, это могут быть врачи, работники среднего, младшего врачебного персонала, которые также нужны в военных госпиталях, где не укомплектованы должности.

"Может ли человек в 60 на год или два подписать контракт и выполнять такую работу? Конечно, может. Каких-то там суперкондиций для такой работы не нужно.

"Понятно, что человек 60+ вряд ли придет и получит должность в штурмовой бригаде. Здесь, наверное, уже будет трудно. Хотя, по опыту, у меня было много и офицеров, и сержантов, солдат, которым никогда в жизни не скажешь, что ему 60 лет. Он приходит: "Господин командир, позвольте... мне через два месяца 60, позвольте еще на год подписать контракт". Смотришь на него, думаешь: как 60? Он лучше может, чем я, выглядит", - поделился военный.

Контракт 60+

Недавно в ВСУ объяснили алгоритм действий для добровольцев, поскольку в Украине заработал закон о контрактной военной службе для добровольцев в возрасте 60 лет и старше.

По словам офицера 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Ильи Абеля, такие контракты действуют на период военного положения. Чтобы присоединиться к войску, кандидаты должны соответствовать ряду требований, а служить они будут преимущественно на небоевых должностях.

Вас также могут заинтересовать новости: