Сейчас зафиксирован удар такой разновидностью "Шахедов" по поезду с цистернами с топливом на расстоянии 150-200 км от государственной границы.

Новая модель российских "шахедов" с ночной камерой была применена для поиска и поражения украинского железнодорожного эшелона прямо во время перемещения.

Об этом пишет Militarnyi и ссылается на кадры, которые обнародовал российский пропагандистский канал. В частности, группа беспилотников под управлением российских операторов нанесла удар по поезду, который транспортировал цистерны с топливом, на расстоянии 150-200 км от государственной границы. Первый дрон попал в локомотив, что привело к остановке эшелона, после чего следующие дроны начали поражать платформы и цистерны.

При этом вражеские беспилотники во время операции столкнулись с парой украинских вертолетов противовоздушной обороны, что поставило украинских летчиков в угрожающее положение.

Видео дня

Кроме того, по информации врага, один из его ударов был направлен на расположенные неподалеку резервуары с горюче-смазочными материалами в районе н.п. Бобровица Черниговской области.

Согласно информации Militarnyi, впервые применение российских "шахедов" с оптической системой и радиоуправлением было обнаружено в июне, когда украинские военные сбили один из них на Сумском направлении.

Вскоре аналитическое подразделение Главного управления разведки Минобороны обнародовало отчет, который показал иранское происхождение беспилотника по характерному исполнению, материалам фюзеляжа, типу и компоновке электроники. Сейчас базовая модель дальнобойного беспилотника почти полностью локализована и самостоятельно изготавливается в РФ.

"Среди обломков был найден высокопроизводительный мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, который используется для обработки видео и мог выполнять задачи автономного поиска целей путем сравнения "увиденного" с загруженными в память моделями", - отмечает издание.

Впрочем, на обнародованных сейчас кадрах ударов беспилотники имели прямую связь с российскими операторами, что свидетельствует о выстроенном "радиомосте" из ретрансляторов или наземном ретрансляторе неподалеку от цели.

Издание напоминает, что публиковало ранее добытую документацию российско-иранского сотрудничества, где упоминалась демонстрация иранской линейки беспилотников Shahed-236 с системой оптического наведения и ретрансляции связи.

"Это дальнейшее развитие дронов Shahed-136 с двигателем внутреннего сгорания, который способен действовать автономно, захватывая запрограммированный в систему наведения объект, или под управлением оператора в радиусе нескольких сотен километров", - отмечают авторы материала.

Как отмечается, в одном из документов, датированных 2022 годом, был приведен принцип применения беспилотного комплекса, в состав которого, кроме самого Shahed-236, также входит аналогичный дрон-ретранслятор и станция управления. Заявленная дальность действия такого комплекса под управлением оператора достигала 220 км. Зато автономный режим позволяет ему действовать в радиусе более тысячи километров.

В записях также упоминалась ориентировочная стоимость беспилотника (вероятно, для РФ) около $900 тыс. Такая цена, очевидно, завышена в несколько раз, учитывая, что на 2022 год Shahed-136 стоил россиянам $193 тыс. Это может быть связано с сопутствующими затратами на локализацию или лицензионное производство.

РФ модернизирует "Шахеды"

Как сообщал УНИАН, РФ постоянно модернизирует и совершенствует свои "Шахеды" и другие виды беспилотников. Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о новом российском дроне с искусственным интеллектом. Аппарат сам способен автономно лететь, анализируя свое местоположение над землей, у него заложен рельеф местности, и ему не нужно иметь сигнал GPS. Такие БПЛА имеют нейронную сеть, и в теории такие дроны способны сами обнаруживать цели и атаковать.

Специалист назвал технологию "очень опасной". А еще и учитывая, что такие БПЛА могут работать группами "в роевом решении", когда запускаются по 7-8 дронов. Если какой-то БПЛА из этого роя будет сбит зенитным дроном или ПВО, все остальные БПЛА это поймут и выполнят маневр уклонения, а затем вновь соберутся вместе.

Вас также могут заинтересовать новости: