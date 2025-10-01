Они фактически участвуют в войне, отметил Андрей Гнатов.

Оккупанты продолжают использовать северокорейских военных в войне против Украины. Об этом в интервью "Укринформ" рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов.

"Определенный контингент содержится в Курской области, проводятся с ними мероприятия подготовки. Позиционируют они, что якобы это инженерные подразделения, которые зашли для проведения мероприятий по разминированию территории", - сказал Гнатов.

Он добавил, что россияне не используют северокорейцев на передней линии фронта. Так же их пока не привлекают непосредственно к участию в боевых действиях.

"Но контингенты есть. Также привлекаются северокорейские работники для изготовления товаров военного назначения, в частности дронов "Герань", которые изготавливаются в Татарстане, в Елабуге. Там по данным, которые требуют уточнения, но проходила информация, что около 20 тыс. северокорейских работников привлечены. То есть это тоже участие в конфликте", - добавил Гнатов.

Сотрудничество КНДР и РФ: важные новости

Ранее Yonhap со ссылкой на аналитический отчет сообщало, что КНДР передала Москве оружия, боеприпасов и контингент на сумму около $9,8 млрд. В то же время Россия передала Северной Корее лишь $1,2 млрд компенсации.

Между тем Newsweek сообщает, что Россия передала КНДР ядерный реактор для развития своего подводного флота. Отмечается, что США и Россия являются одними из немногих стран, которые эксплуатируют подводные лодки этого типа.

