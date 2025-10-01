Они создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых знакомились с потенциальными "целями" и приглашали на фейковые свидания.

Во Львове спецслужбы РФ пригласили двух украинских военнослужащих на фейковые свидания, где планировали подорвать их с помощью взрывчатки.

Как сообщает Служба безопасности Украины, киберспециалисты сработали на опережение и предотвратили совершение этих терактов.

"Чтобы заманить военных на место запланированного теракта, враг реализовывал коварную тактику "приглашение на свидание". Для этого российские спецслужбисты создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями", - информирует СБУ.

Видео дня

Впоследствии двое воинов Сил обороны порознь получили "приглашение" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали самодельные взрывные устройства.

В СБУ напомнили, что летом этого года в Киеве контрразведка СБУ предотвратила аналогичное убийство воина Национальной гвардии Украины.

По указанным фактам продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех виновных к ответственности.

Попытка подрыва военного на "свидании" в Киеве

В июне правоохранители сообщили о задержании агента России, который пытался взорвать военного Национальной гвардии, заманив его на "свидание с девушкой".

Он позвал украинского воина в один из столичных дворов под видом "свидания" с девушкой из "чата для знакомств". Когда военный прибыл на локацию, самодельное взрывное устройство (СВУ) было дистанционно взорвано. Оно было в скутере, припаркованном рядом с "местом свидания". В результате происшествия тогда никто не пострадал. В СБУ сообщили, что вражеским агентом оказался 19-летний житель Киевской области, который искал "легких заработков" на Телеграмм-каналах.

Вас также могут заинтересовать новости: