Как известно, они не только сотрудничали, но и состояли в отношениях.

Известный украинский продюсер Юрий Никитин объяснил, почему певица Ирина Билык в свое время вдруг запела на русском языке. Об этом он рассказала в интервью ведущей Алине Доротюк.

"Раньше же были другие времена", - заявил он.

По его словам, Билык изначально писала песни, как на украинском, так и на русском языке. И, несмотря на то, что начинали они работать вместе еще при Советском Союзе в 1990 году, было принято решение в пользу украиноязычных композиций, но на первом этапе, отметил Никитин:

Видео дня

"У нас была сознательная позиция с самого начала карьеры. Мы договорились, что мы будем строить карьеру на украинском языке. Это была позиция, знаете, как сказать, очень смелая… Общение в Киеве преимущественно было на русском тогда. И когда мы говорили с людьми в индустрии, в медиа, что мы строим карьеру на украинском языке, нам все говорили: "На каком языке? Вы ничего не путаете?". То есть это была сознательная позиция. И мы договорились, что первые 10 лет карьеры будут на украинском языке".

Никитин добавил, что это был не только чистый патриотизм, но и бизнес-расчет.

"Потому что на эту нишу был огромный спрос, а качественных, скажем так, фирменных исполнителей было не очень много. И это было выгодно с обеих сторон. Во-первых, популяризация нашей культуры, во-вторых, свободная ниша", - объяснил он.

И вот когда эти 10 лет первого этапа карьеры Билык подходили к концу, они решили перейти ко второму этапу - русскоязычному, сказал Никитин:

"Тогда же общество, если вы помните, было достаточно русскоговорящим. И Украина была пополам поделена. И у нее (у Ирины Билык - УНИАН) был большой арсенал очень крутой музыки на русском языке… А потом ситуация снова изменилась, и Ирина Билык - снова украиноязычная певица. Это такой путь".

Напомним, как писал УНИАН, Юрий Никитин и Ирина Билык не только работали вместе, но и состояли в отношениях около восьми лет в 90-х. В начале сентября певица поделилась, какой ценный подарок получила от него недавно.

Вас также могут заинтересовать новости: