Европейский союз заявил, что будет спешно строить "стену беспилотников" вдоль своих границ с Россией и Украиной после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве НАТО. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что они продемонстрировали уязвимость альянса во главе с США перед дешёвым, но высоколетальным оружием, изменившим характер военных действий.

"Стена беспилотников" - это не стена, а сеть датчиков, глушителей сигналов и многоуровневых военных технологий для обнаружения и перехвата небольших беспилотников, которые летают стаями или достаточно низко, чтобы проскользнуть мимо стандартных радаров", - сказано в статье.

План, который будет развёрнут в странах на восточном фланге, обойдётся в миллиарды долларов и будет основан на возможностях, проверенных на поле боя в Украине, где беспилотники - в небе, на суше и на море - порой уничтожали гораздо более дорогостоящую традиционную военную технику и транспортные средства.

Важно, что страны Восточной Европы настаивают на необходимости разработки плана защиты от беспилотников. Но эта идея приобрела новую актуальность после недавних вторжений в воздушное пространство НАТО, в том числе в Польше, Эстонии, Румынии и Дании.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что реакция на нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии, включая подъём истребителей по тревоге, продемонстрировала готовность альянса "защищать каждый дюйм союзной территории". Однако другие официальные лица заявили, что эти инциденты обнажили риск того, что НАТО будет полагаться на дорогостоящее оружие для сбивания гораздо более дешёвых беспилотников. Джузеппе Спатафора, аналитик Института исследований безопасности ЕС и бывший политический советник НАТО, сказал:

"Противоположная сторона может просто продолжать бросать в вас снаряды. Существует лишь определённое количество истребителей, каждый из которых несёт определённое количество боеприпасов, которые, как правило, довольно высокотехнологичны и дороги. Их нельзя просто так израсходовать. Хотя НАТО обладает оборонным потенциалом высочайшего уровня. Его недостаточно для борьбы с дешёвыми беспилотниками, которые можно запускать толпами и наносить огромный ущерб".

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что представители 10 стран ЕС, граничащих с Украиной, Россией и странами Балтийского моря, на встрече в пятницу, в которой приняли участие представители НАТО и Украины, согласились с необходимостью создания "метафорической" стены от беспилотников.

"Мы должны признать, что в настоящее время наша эффективность в борьбе с беспилотниками не на том уровне, который нам необходим", - сказал он, добавив, что теперь чиновники сосредоточатся на технических и финансовых деталях и будут добиваться одобрения от своих лидеров и соседей по ЕС.

Европейские чиновники отметили, что предлагаемая стена от беспилотников будет действовать вдоль восточной границы от Финляндии до Болгарии в рамках планов ЕС потратить сотни миллиардов долларов на оборону к 2030 году.

Проект будет опираться на финансирование, включая новую кредитную программу на 150 миллиардов евро, инициированную для стимулирования совместных закупок оружия, в то время как лидеры пытаются убедить своих избирателей поддержать увеличение расходов. Кубилюс заявил, что приоритетом является система обнаружения, и что, по оценкам экспертов, она может быть готова через год.

По мнению Андерса Фога Расмуссена, бывшего генерального секретаря НАТО, это слишком медленно:

"Вопрос в их развертывании и закупке. Я призываю правительства ускориться".

Другие считают, что ЕС необходимо больше действовать и меньше говорить.

"Есть ощущение, что нам нужно выйти за рамки деклараций о том, что "Европа должна это сделать", и начать действовать. Беспилотники - одна из таких вещей", - сказал европейский чиновник.

Залеты российских беспилотников в ЕС

Ранее The Times писало, что НАТО готово рассмотреть ужесточение правил применения силы на восточном фланге, чтобы упростить возможность сбивать российские самолеты-нарушители.

В частности, уже сейчас усиливается наблюдение в районе Балтийского моря, куда был направлен туда фрегат противовоздушной обороны и ряд неуточнённых систем разведки и наблюдения. Некоторые государства НАТО, которые находятся очень близко к России, призывают альянс пойти на более решительные шаги и снизить порог применения силы.

