Вениславский отмечает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам России вызывают очень большое недовольство у россиян.

Президент США Дональд Трамп понял, что российский диктатор Владимир Путин является абсолютно ненадежным переговорщиком. Об этом во время брифинга сказал Федор Вениславский, народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос относительно информации о разрешении президента США на дальнобойные удары вглубь России для ВСУ, он отметил, что Украина осуществляет такие удары средствами поражения собственного производства. Нардеп отметил, что рекомендовал бы дождаться "тех средств поражения американского производства, которые позволят нам наносить удары на тысячу и более, на две тысячи километров".

"Предварительно - да, разговоры были во время встречи президента Украины с президентом Соединенных Штатов Америки. Президент Трамп понял, что Путин, как лидер страны-агрессора, страны-террориста, является абсолютно ненадежным переговорщиком. Единственное, что может его заставить изменить свое понимание в ходе войны, - это нанесение поражения средствами, которые являются высокоточными, дальнобойными, по законным военным целям в глубине территории Российской Федерации", - сказал Вениславский.

Видео дня

Он отметил, что нынешние удары по нефтеперерабатывающим заводам России вызывают очень большое недовольство там, поскольку ощущается дефицит горючего.

"И все это имеет накопительный эффект. Поэтому, если мы реально получим те средства поражения, которые будут бить на несколько сотен, на тысячу километров, то это существенно изменит баланс сил. И, я убежден, заставит российскую власть сесть за стол переговоров и договариваться о завершении войны на справедливых условиях", - подчеркнул парламентарий.

В то же время, добавил он, пока этих средств поражения не будет на вооружении ВСУ, он говорил бы, что это все еще планы.

"Поэтому давайте дождемся, когда мы их получим, когда наши Вооруженные силы их впервые используют, - тогда мы сможем подвести какой-то итог и более оптимистично смотреть на продолжение нашей борьбы за независимость", - сказал Вениславский.

Разрешение на удары по территории в глубине России - важные новости

Как сообщалось, ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары по территории в глубине России. Он отметил, что это решение также поддерживают представители Администрации Трампа.

Впоследствии Келлог дистанцировался от своих предыдущих комментариев о планах США в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского предоставить крылатые ракеты дальнего действия Tomahawk для ударов по территории России.

Вас также могут заинтересовать новости: