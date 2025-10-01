Пикап Tesla Cybertruck выпускается с 2023 года и значительно отличается от своих конкурентов.

Американские солдаты, которые дислоцированы в Европе, не могут экспортировать электрические пикапы Tesla Cybertruck. Причиной являются правила безопасности Европейского Союза, которым не соответствует эта модель, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что эту информацию подтвердили в Таможенном агентстве армии США. По данным агентства, Tesla Cybertruck "значительно отклоняется" от правил Евросоюза в отношении транспортных средств, в частности от тех, которые предназначены для защиты пешеходов, велосипедистов и других уязвимых участников дорожного движения.

"При развертывании за рубежом военнослужащим армии США разрешается ввозить с собой личные автомобили. Однако автомобили должны соответствовать местным законам и правилам", - говорится в заявлении Таможенного агентства армии США.

Видео дня

В издании объяснили, что проблема заключается в нетрадиционной форме кузова Tesla Cybertruck, которая является его главной особенностью. Кузов из нержавеющей стали имеет острые края, которые нарушают требования ЕС относительно пассивной безопасности автомобилей.

Журналисты напомнили, что европейские регулирующие органы требуют наличия зон защиты от ударов, закругленных краев и конструкции, способствующей деформации, чтобы уменьшить вред при столкновениях с уязвимыми участниками дорожного движения. Также в ЕС электрические пикапы весом более 3,5 тонны должны быть оснащены ограничителями скорости. По данным Таможенного агентства армии США, американский электропикап в своей конфигурации превышает допустимый порог максимальной скорости.

В издании добавили, что Таможенное агентство армии США обратилось в Федеральное министерство транспорта Германии с просьбой сделать исключение для американских военнослужащих. Тем не менее просьба была отклонена.

"Tesla Cybertruck не только не соответствует законодательным требованиям ЕС, но и значительно отклоняется от них", - заявили немецкие власти в своем ответе.

В издании объяснили, что американские военные, которые попытаются ввезти Tesla Cybertruck в страны ЕС, могут быть вынуждены вернуть пикапы обратно в США за свой счет.

Кроме того, Министерство транспорта Германии и представители армии США назвали еще одну причину, почему американским военным не стоит пытаться импортировать Tesla Cybertruck в страны Евросоюза - модель привлекает слишком много внимания. Такая узнаваемость может подрывать цель выдачи военных номерных знаков США, которые предназначены для снижения риска обнаружения американского персонала и оборудования в Европе.

На Tesla Cybertruck испытают ракеты - что известно

Ранее The War Zone писало, что Воздушные силы США хотят приобрести два электрических пикапа Tesla Cybertruck для использования в качестве мишеней для высокоточного оружия во время учений и испытаний. Автомобили планируют доставить на полигон White Sands Missile Range (WSMR) в Нью-Мексико.

Отмечается, что целью учений является подготовка подразделений к операциям, имитируя сценарии, максимально приближенные к реальным.

Вас также могут заинтересовать новости: