Vantage Studios была создана совместно с Tencent.

Ubisoft объявила о запуске своей новой дочерней студии Vantage Studios, созданной при поддержке Tencent. В первый рабочий день компании стало известно, что она будет заниматься тремя крупнейшими франшизами Ubisoft - Assassin’s Creed, Far Cry и Tom Clancy’s Rainbow Six.

VGC сообщает, что руководят Vantage Studios два со-гендиректора - Кристоф Деренн, ветеран Ubisoft с 35-летним стажем, и Чарли Гиймо, ранее возглавлявший мобильное подразделение Owlient.

Новый лейбл объединяет студии в Монреале, Квебеке, Шербруке, Сагенее, Барселоне и Софии. Само название выбрали сотрудники голосованием, ранее компания проходила под кодовым именем Nova.

Видео дня

Tencent владеет 25% Vantage Studios и выступает в роли консультанта, однако все ключевые креативные и бизнес-решения остаются за руководством. Ubisoft объясняет, что переход к более децентрализованной модели даст командам больше контроля над франшизами и позволит быстрее реагировать на запросы игроков.

Структура "Creative Houses", на которой основана новая модель, предполагает, что студии получат не только больше свободы, но и больше ответственности за долгосрочное развитие брендов.

По заявлениям Ubisoft, это должно привести к росту качества сюжетных одиночных проектов, расширению мультиплеерных возможностей и увеличению частоты выхода контента

Ранее мы рассказывали, что Atari выкупила права на 5 игр Ubisoft, чтобы перевыпустить их на современные платформы. Также возможно, что компания планирует превратить эти игры в целые серии.

Вас также могут заинтересовать новости: