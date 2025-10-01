Дмитрий Леушкин отметил, что перед повышением акцизов участники рынка активно закупаются горючим

С 1 января 2026 года в Украине вырастет акциз на горючее. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию бензина и дизельного топлива на 1,5 гривни и добавит к стоимости газа до 1 гривни за литр с февраля 2026 года.

Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Он пояснил, что хотя акциз на топливо и вырастет с 1 января, но игроки рынка в таких случаях закупают топливо наперед и некоторое время продолжат торговать им по старым ценам.

"До февраля будем торговать декабрьским ресурсом. Всегда перед повышением акцизов участники рынка активно закупаются топливом", - отметил Леушкин.

Говоря о краткосрочных ценовых ожиданиях, эксперт отметил, что стоимость топлива на части заправок может вырасти на гривну из-за повышения с 1 октября минимальной заработной платы для работников АЗС до 16 тысяч гривень (и 12 тысяч гривень для работников АЗС, расположенных от Киева и областных центров на 50 и более километров). Он добавил, что рост цен возможен на небольших региональных АЗС, поскольку себестоимость содержания заправки возрастет, а спрос на топливо упадет, учитывая низкий сезон.

"Владельцы АЗС с небольшими проливами становятся перед выбором - им надо либо закрываться, либо продавать больше топлива. Поскольку больше продавать топлива невозможно, потому что нет людей, то может начаться какая-то химия на заправках: недоливы, бодяга. Другой вариант - это повышение цен на таких АЗС, ориентировочно, на 1-1,5 гривни за литр", - отметил Леушкин.

Относительно динамики цен на других заправках в ближайшие недели, то, по словам эксперта, в случае сохранения нынешних цен на нефть хотя бы на две недели, стоимость бензина и дизеля имеет все шансы снизиться на 1,5-2 гривни, а газа - ориентировочно на 1 гривню из-за, в частности, низкого сезона

В то же время, эксперт не исключает ситуативного дефицита на рынке из-за логистических сложностей вследствие новых украинских ограничений против топлива из румынского порта Констанца, что, в свою очередь, будет толкать цены вверх.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Национальный банк ожидает роста цен на топливо в Украине на 4% в конце 2025 года и на 8% - в 2026 году.

Вместе с тем, эксперты советуют водителям не покупать очень дешевый бензин и не переплачивать за премиальное топливо, если они хотят сохранить на ходу свое авто длительное время.

