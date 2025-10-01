Ранее "АвтоВАЗ" сократил рабочую неделю.

Работники крупнейшего российского автозавода увольняются из-за снижения зарплат. Об этом со ссылкой на российские источники сообщает The Moscow Times.

"Если раньше на руки получалось по 100-120 тысяч (российских рублей, - УНИАН), то теперь максимум - 45-50 тысяч. Иллюзий не осталось, стало ясно, что улучшения не будет", - рассказал один из бывших сотрудников "АвтоВАЗа".

Снижение зарплат связывают с переходом на сокращенную рабочую неделю, что повлекло за собой исчезновение бонусов и оплаты сверхурочных часов.

"Массовых увольнений нет. Обычная текучесть кадров, кто-то увольняется, кто-то устраивается", - заверил председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

Впрочем, сложность ситуации очевидна даже пропагандистам. Известно, что многие работники начали искать новую работу еще летом во время отпусков.

На сегодня заявления на увольнение подали десятки людей, несмотря на то, что менеджмент предприятия всячески пытается замедлить отток рабочих, создавая бюрократические препятствия.

Проблемы авторынка РФ - другие новости

Трудности "АвтоВАЗа" связаны со слабыми продажами - за январь-август этого года реализация автомобилей марки Lada сократилась почти на 25%, составив 211,3 тысячи единиц.

Проблемы коснулись не только "АвтоВАЗа", но и других производителей. Всего за первые шесть месяцев года авторынок РФ обвалился почти на 30%. Специалисты прогнозируют, что до конца 2025 года в России могут закрыть до 20% автосалонов.

Среди главных причин обвала российского авторынка называют высокие ставки по автокредитам и лизингу.

