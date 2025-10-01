Курс гривни к евро установлен на уровне 48,37 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 2 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,37 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,23/41,26 грн/долл., а евро - 48,47/48,50 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 1 октября снизился сразу на 20 копеек и составляет 41,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Доллар сегодня упал до недельного минимума по отношению к основным валютам. Это связано с приостановкой работы правительства США, что всколыхнуло рынки и грозит задержкой ключевых данных по занятости, которые считаются решающими для политики Федеральной резервной системы.

Индекс доллара, который отслеживает его курс относительно шести основных валют, снизился на 0,2%. В частности, доллар снизился на 0,5% относительно иены - до почти самого низкого уровня за две недели. В то же время относительно швейцарского франка американская валюта потеряла 0,2%.

