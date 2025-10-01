Он рассказал, где планирует служить.

Известный украинский телеведущий и журналист Вадим Карпьяк решил сменить свою сферу деятельности и пополнить ряды ВСУ. По словам мужчины, эта мысль не покидала его с начала полномасштабного вторжения.

О своей мобилизации ведущий канала ICTV сообщил в прямом эфире марафона "Единые Новости". Он признался, что действительно в течение трех лет колебался относительно этого, но таки смог принять окончательное решение именно сейчас.

"Еще с 2022 года, когда был в этой студии, я имел такую мечту, чтобы когда наступила победа, на мой эфир выпал момент объявления победы. Но чем дальше, тем больше было внутреннее понимание, что победу нельзя просто сидеть и ждать. Ее надо приближать в рядах Сил обороны", - заявил он во время эфира новостей.

Карпьяк отметил, что уже выбрал подразделение, где будет нести службу. Как оказалось, он планирует мобилизоваться в 8 корпус десантно-штурмовых войск.

В комментарии ICTV тележурналист объяснил, что решил сам последовать своим же словам, которые он повторяет в эфире о нехватке людей в армии. По его словам, это решение поддержала и его жена, которая перебрала на себя все семейные обязанности.

"Если мы все стремимся закончить эту войну, то каждый должен брать на себя ответственность. Мы с любимой согласились, что ее ответственность сейчас - это заниматься детьми, а моя - быть в Силах обороны. Я сотни раз повторял в эфире, что армии не хватает людей. Пришло время самому стать одним из них. Потому что, как сказал мне умный человек: надо жить так, как проповедуешь", - отметил Вадим Карпьяк.

Недавно известный украинский актер Евгений Ламах сообщил, что вступил в ряды ВСУ.

