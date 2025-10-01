Редактор Tom's Guide пришёл к выводу, что между устройствами не так много отличий.

Если вы всё ещё колеблетесь между обычным iPhone 17 и его старшей версией iPhone 17 Pro, то в сети уже появилось подробное сравнение. Редактор издания Tom’s Guide протестировал оба смартфона и сделал вывод, что в этом году именно базовая модель выглядит более выгодной покупкой.

iPhone 17 получил те же ключевые апгрейды, что и старший брат: одинаковый 6,3-дюймовый Super Retina XDR дисплей с Ceramic Shield 2, плавный 120 Гц ProMotion, такой же фронтальный модуль на 18 Мп с Center Stage и даже одинаковую скорость зарядки - 35 Вт по кабелю и 25 Вт по беспроводной Qi 2.2.

Камеры тоже почти не отличаются - основной 48-мегапиксельный сенсор на iPhone 17 справляется с ночной съёмкой и сложным светом на том же уровне, что и Pro.

Разумеется, у iPhone 17 Pro остаётся свой козырь - тройная камера с телеобъективом, плюс чуть более долгий ресурс батареи. Но, как отмечает автор материала, для большинства пользователей это не перевешивает лишние 300 долларов, которые просят за Pro.

Тем более, что обе версии стартуют с 256 ГБ памяти и работают на одинаковом iOS 26 без эксклюзивных функций.

Вывод Tom’s Guide звучит так: если хочется получить максимум за адекватные деньги, то именно iPhone 17 сегодня выглядит как самый разумный выбор в линейке Apple.

Ранее мы рассказывали, что Apple рекомендует "солить" iPhone 17, чтобы убрать царапины – и это работает. Дефекты на корпусе появляются из-за изношенных металлических зарядок MagSafe.

