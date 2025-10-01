Сравнение скоростей подводных лодок и торпед показывает, есть ли у субмарин шанс уйти от атаки.

С самого начала их появления на мировых водных путях в XVII веке подводные лодки претерпели значительные изменения. Сегодня субмарины — одни из важнейших кораблей любого океанского флота: они защищают надводные суда и способны противостоять множеству угроз. Подлодки могут запускать как обычные, так и ядерные ракеты, а также отличаются высокой скрытностью.

Однако если субмарина всё же будет обнаружена, наибольшая опасность для неё — это торпеда. Существуют и другие виды оружия против подлодок, включая глубинные бомбы и противолодочные ракеты. Но главным врагом подводного корабля остаётся именно торпеда, пишет SlashGear.

Субмарины могут развивать довольно высокую скорость, но они массивные, требуют огромных энергозатрат для движения и имеют крупные мачты, создающие сопротивление. Торпеды лишены этих недостатков: они компактнее, быстрее и эффективнее расходуют энергию.

Широко известно, что торпеда быстрее лодки. Но мало кто из неспециалистов задумывается, может ли субмарина всё-таки "убежать" от торпеды. Бой в подводных глубинах — это сложное ремесло, и здесь нельзя дать простого ответа "да" или "нет". Если сравнить лишь максимальные скорости современных лодок и самых смертоносных американских торпед, последние окажутся впереди. Но скорость — это лишь один из факторов подводного боя.

Подводный бой с участием торпед - какая максимальная скорость у подлодки

Если смотреть только на цифры, то становится очевидно: никакая подлодка не способна обогнать самую быструю торпеду в мире. Речь идёт о российской скоростной подводной ракете ВА-111 "Шквал", которые развивают скорость свыше 370 км/ч.

Для сравнения: самая быстрая современная российская подлодка проекта "Ясень" достигает максимум 64 км/ч. Очевидно, что у неё нет шансов уйти от "Шквала" прямым бегством.

Однако бой субмарин не выглядит как погоня "лоб в лоб". Сначала атакующая лодка должна обнаружить цель, а это может быть за несколько километров. К моменту возврата сигнала сонара цель уже успевает изменить курс. Современные торпеды оснащены собственными датчиками и системами наведения, но и подлодка не пытается уходить прямо по линии атаки: после обнаружения шума выстрела она меняет курс и уходит на максимальной скорости.

В этот момент торпеда ещё не активирует свои датчики, поэтому часто оказывается слишком далеко от фактического местоположения цели. Тем не менее, против подлодки обычно выпускают несколько торпед, чтобы компенсировать такие манёвры. Интересно, что с 1945 года ни одна субмарина не была потоплена другой подлодкой при помощи торпеды — весь реальный опыт заменён компьютерными симуляциями и учениями.

В СССР была подлодка, способная "убегать" от торпед

Современные торпеды без труда перегоняют любые действующие подлодки. Но во времена холодной войны СССР создал уникальную субмарину, которая могла обгонять торпеды своего времени — это проект 705 "Лира". Всего построили семь таких лодок, и они до сих пор остаются самыми быстрыми боевыми субмаринами в истории.

Их скорость превышала 74 км/ч, что невероятно для столь массивной машины. В 1970-е годы они могли уходить от большинства торпед НАТО. Например, лёгкая торпеда MK 46 развивала до 83 км/ч — технически чуть быстрее "Лиры", но разница была минимальной по сравнению с сегодняшними технологиями.

Как и современные субмарины, "Лира" уходила манёвром и движением на максимальной скорости. В ответ США создали тяжёлую торпеду MK 48, вошедшую в строй в 1971 году со скоростью до 101 км/ч. Этот боеприпас до сих пор используется, но уже в глубоко модернизированном виде.

