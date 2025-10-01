Стало известно, когда фильм выйдет на экраны.

Вышел официальный трейлер нового фильма Netflix "Франкенштейн". Главные роли сыграли Оскар Айзек и Джейкоб Элорди.

Сегодня, 1 октября, популярный стриминговый сервис порадовал киноманов порцией трейлеров. Среди них был новый взгляд на "Франкенштейна" от режиссера Гильермо дель Торо.

Если тизер был сосредоточен на Викторе Франкенштейне, которого сыграл Оскар Айзек, то новый трейлер предоставил первый взгляд на его творении - монстре, которого играет Элорди.

Видео дня

"Мой создатель рассказал свою историю. Теперь я расскажу вам свою", - прошептал герой Джейкоба Элорди.

Франкенштейн - трейлер

Как отмечает Variety, экранизация культового романа Мэри Шелли "Франкенштейн" Гильермо дель Торо уже успела получить успех на многих кинофестивалях. В частности, недавно состоялась премьера ленты на Венецианском кинофестивале и на Международном кинофестивале в Торонто. Стоит отметить, что на последнем фильм занял второе место в номинации на престижную награду фестиваля "Выбор зрителей", которая традиционно является ключевым показателем гонки нового сезона кинопремий. Поэтому, вероятно, именно "Франкенштейн" является одним из главных претендентов на "Оскар".

Премьера новой ленты Гильермо дель Торо официально состоится на Netflix 7 ноября.

Недавно вышел еще один трейлер с героем Франкенштейн - хоррора "Невеста".

Вас также могут заинтересовать новости: