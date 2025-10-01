В парламенте рассматривают введение механизма, который давал бы возможность открыть производство в отношении компании из сферы ОПК только по согласованию с генпрокурором, или профильными замами или руководителем САП.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила народный депутат, председатель ВСК по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.

"Они будут нести политическую ответственность, потому что сейчас, к сожалению, такая ответственность отсутствует. Кейс с Archer обнажил две проблемы. Первое - это безосновательное блокирование хозяйственной деятельности предприятий со стороны правоохранительных органов. Собственно из-за ареста на счета, наложенного правоохранительными органами, возникла вторая проблема - компания не успела выполнить заказ вовремя. И уже другой государственный орган - закупщик Минобороны наложил на компанию штраф в более чем 50 млн грн за нарушение сроков поставки. Из-за коллизии в закодонавстве, на производителей заказа накладываются сразу 3 штрафа за одно и то же нарушение. В результате за месяц задержки с поставками - и часто по объективным причинам - компания должна заплатить штраф, который втрое превышает прибыль за весь год. Прибыль, к слову, тоже ограничена государством. Законопроекты, которые отменят "наслоение" штрафов за одно и то же нарушение и оставят только один, наиболее эффективный, также уже зарегистрированы в Верховной Раде и ждут рассмотрения. Ранее эти законопроекты блокировались Министерством обороны", - заявила она.

При этом она не исключает, что уголовные производства могут быть инструментом у российских спецслужб, когда через недобросовестного правоохранителя могут получить критически важную информацию.

"Может быть много чего. И россияне, и конкуренты, и рейдеры. Мы, в рамках работы Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов подходим к проблемам комплексно. На сегодняшний день о подобных кейсах (инициированных российскими спецслужбами) не знаю, поэтому не буду отрицать, но, учитывая периодические разоблачения кротов в том же СБУ и тд - все возможно", - отмечает она.

Напомним, в конце августа в медиа появились сообщения, что НАБУ открыло производство против компании Fire Point, производителя ракеты "Фламинго".

Эксперты по информационной безопасности отмечают, что появление темы "НАБУ и криминала" могло иметь не только внутренний, но и внешний интерес.

Поскольку НАБУ или САП не давали официальных подтверждений, рассматривается версия, что это мог быть информационный вброс. Причем, для такого вброса могут быть как внутриполитические, так и внешние факторы. Часть экспертов считала, что такие информационные волны могут быть направлены на торможение проекта - внутриполитический инструмент в борьбе за бюджеты или внешняя операция дискредитации успехов Украины в производстве тяжелых средств поражения.