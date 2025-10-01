Друмлины в Бостонской гавани сформировались во время Висконсинского оледенения.

Обсерватория Земли NASA запечатлела скрытое геологическое сокровище в Бостонской гавани, США. Это острова-друмлины, которые образовались более 20 000 лет назад, пишет Daily Galaxy.

В издании напомнили, что друмлины - это вытянутые холмы, образованные ледниками. Друмлины в Бостонской гавани сформировались во время Висконсинского оледенения, когда ледники продвигались через нынешние территории Бостона, откладывая осадки и формируя ландшафт.

Отмечается, что друмлины в Бостонской гавани примечательны тем, что они частично погружены под воду. Это единственное место в Северной Америке, где поля таких холмов были обнаружены под поверхностью моря.

По словам ученых, эти друмлины одновременно сохраняют ледниковую историю и являются живой лабораторией для изучения эволюции земных систем. Погруженный характер этих холмов делает их важными объектами для понимания взаимосвязи оледенения и климатических изменений.

В издании подчеркнули, что друмлины Бостонской гавани не только имеют геологическую и научную ценности, но также изобилуют биоразнообразием и историей. Эти холмы входят в состав Национального и Государственного парка островов Бостонской гавани, который посвящен сохранению природной красоты и истории региона.

В наше время на этих друмлинах существуют разнообразные экосистемы: солончаки, приливные лагуны и леса лиственных деревьев, добавили в издании. Они обеспечивают важные среды обитания для морской и наземной флоры, а также фауны, птиц и амфибий.

