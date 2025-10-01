Для начала вам нужно выбрать авто, которое известно своей выносливостью и долговечностью.

Некоторые эксперты отмечают, что типичные автомобили могут проехать около 300 000 километров, вы можете получить от своего авто гораздо больше, если будете за ним соответственно ухаживать. Как пишет GoBankingRates, таким образом вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль проехал около 800 000 километров, то в издании рассказали, как это можно сделать.

Выберите правильный автомобиль

Не каждый автомобиль может проехать такое расстояние. Поэтому чтобы максимально увеличить свои шансы на всех, вам необходимо выбрать марку и модель авто, которые известны своей надежностью и долговечностью. По рейтингу Consumer Reports 2025, отличные показатели надежности имеют Toyota, Honda и Subaru.

Видео дня

Ездите плавно

По словам экспертов, то, как вы ездите, влияет на износ вашего автомобиля.

"Грубая езда сокращает срок эксплуатации автомобиля на годы. Нажатие на педаль газа, резкое торможение и пропуск разогрева сокращают срок эксплуатации как двигателя, так и коробки передач", - объяснил механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд.

Используйте высококачественный бензин

Большинство водителей не хотят платить за качественный бензин на заправке, но он помогает продлить срок службы двигателя.

"Высококачественный бензин помогает поддерживать рабочие части автомобиля в чистоте и обеспечивает их движение с минимальным трением", - заверила эксперт по автомобильной отрасли в AutoInsurance.org Мелани Муссон.

Придерживайтесь строгого расписания технического обслуживания

Большинство автомобилей не достигают 400 000 километров, а тем более 800 000, ведь водители не отвозят авто на техническое обслуживание. Это начинается с постоянных изменений масла, однако на этом обслуживание не заканчивается.

"Услуги трансмиссии, промывка охлаждающей жидкости, уход за ремнем ГРМ или цепью и техническое обслуживание тормозной системы - все это нужно делать по графику - каждый раз. Пропуск одного интервала обслуживания может сократить годы жизни автомобиля", - предупредили в Gelfand.

Быстрый ремонт

Если вы услышали необычный звук или почувствовали, что двигатель или тормоза реагируют по-разному, отвезите автомобиль в мастерскую. Небольшие проблемы могут перерасти в серьезные повреждения с высокими затратами на ремонт, поэтому выявляйте их на ранней стадии, чтобы минимизировать повреждения трансмиссии.

Бюджет на ремонт

Чем старше становится ваш автомобиль, тем больше приходится тратить на ремонт и запчасти, поэтому планируйте соответствующий бюджет на них.

"Путешествие до 500 000 миль (800 000 км - УНИАН) потребует нескольких замен тормозов, замены деталей подвески, замены генератора и, возможно, двух капитальных ремонтов трансмиссии", - отметил Гельфанд.

По словам экспертов, автомобильные детали не являются вечными, поэтому чем дольше вы планируете ездить на авто, тем больше деталей вам придется заменить.

Другие советы автоэкспертов

Ранее эксперт призвал владельцев пяти моделей авто быть очень бдительными. Он отметил, что именно эти модели угоняют чаще всего. В такой рейтинг вошли Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Ford Focus, Toyota Rav 4 и BMW 3 серии.

Также эксперт объяснил, как понять, что автомобиль вот-вот сломается, чтобы сэкономить на ремонте. Он отметил, что несмотря на то, что некоторые поломки происходят неожиданно, большинство автомобилей дают признаки того, что что-то не так.

Вас также могут заинтересовать новости: