Цены на лук в Украине рухнули до минимума за четыре сезона: сколько стоит килограмм

На качество овоща серьезно повлияла погода во время сбора урожая.

Цены в Украине на лук падают уже вторую неделю подряд. На рынке наблюдается ослабление спроса, хотя предложение продолжает увеличиваться.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что фермеры предлагают к продаже овощ по 5-10 грн/кг ($0,12-0,24/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Таким образом, нынешние цены на лук в Украине самые низкие за последние четыре сезона.

По мнению экспертов, цены падают в основном из-за увеличения предложения на рынке овоща среднего и низкого качества. Из-за затяжных дождей во время сбора урожая качество овощей серьезно пострадало, в результате чего он непригоден для длительного хранения. Теперь фермеры стараются как можно скорее продать такой лук.

Видео дня

Что касается овоща высокого качества, то он сейчас редко поступает в продажу, так как производители заложили такой лук в хранилища в ожидании более высоких цен.

Стоит отметить, что на сегодняшний день лук в Украине уже продают в среднем на 40% дешевле, чем годом ранее.

Цены на лук в супермаркетах Украины

В АТБ овощ продают по 9,85 грн/кг.

При это в Сильпо цены стартуют от 9,80 грн/кг.

В то же время в Varus лук можно купить по 8,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на овощи в течение прошлой недели, за исключением огурцов и зелени, дешевели.

На этой неделе тепличные огурцы существенно прибавили в цене. В то же время цены на морковь пошли вверх под влиянием сезонного фактора.

Вас также могут заинтересовать новости: