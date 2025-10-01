С субботы ожидается новый атмосферный фронт, который принесет новую порцию осадков во многие регионы Украины.

Сейчас угрозы для Одессы из-за дождей уже нет, осадки прекратились. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли еще угроза для Одессы, то есть, ожидаются ли там сейчас какие-то значительные дожди, и есть ли сейчас эта угроза еще для какого-то региона.

"Все интенсивные процессы уже вчера завершились... Сегодня по Одесской области уже без существенных осадков. Только на севере Одесской области еще может быть умеренный дождь. Поэтому, в принципе, там уже эта угроза прошла и наоборот даже - там в ближайшие дни... будет более спокойная погода, преимущественно без осадков", - рассказала она.

В то же время 4 октября уже будет происходить следующий процесс: с юго-запада будет выходить новый атмосферный фронт, новый циклон, который принесет новую порцию осадков во многие регионы Украины.

Так, на уточнение, прошла ли уже сейчас угроза для Одессы и Одесской области, Птуха сказала: "Да, сейчас осадки прекратились. Возможно, облачность, сырость, влажность еще могут оставаться. Но уже таких осадков нет, они уже вчера все вылились".

Кроме того, представитель Гидрометцентра рассказала, что 2 октября ночью в Украине, кроме крайнего юга, а днем - в большинстве центральных и в Харьковской области - небольшие дожди. "3-го октября у нас без осадков в Украине, а вот 4-го ожидаем новые дожди с юго-запада", - отметила эксперт и добавила, что речь пойдет об умеренных дождях.

Потоп в Одессе - что известно

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Одессе произошел мощный ливень. В городе погибло девять человек, среди которых - ребенок. Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать автомобили и откачивать воду из зданий. В целом спасено было более 360 человек и эвакуировано 227 транспортных средств.

В Гидрометцентре объяснили, что сильные дожди в Одессе вызвал локальный циклон над Черным морем. Движение этого циклона на север и восток блокировал антициклон, что привело к обострению атмосферных фронтов. Кроме того, значительное влияние для увеличения интенсивности осадков имел теплый и влажный воздух над морем. По данным метеостанции Одесса, за сутки там выпало 94 миллиметра осадков - это 224% от месячной нормы.

