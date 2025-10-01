Несмотря на успехи Сил обороны, ситуация на Покровском направлении остается сложной, сообщил Андрей Ткачук.

Ситуация на Новопавловском направлении остается "крайне сложной", поскольку там продолжается ползучее наступление россиян. Об этом в эфире Общественного сказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

"Враг использует то, что он растянул наши Силы обороны. И мы не готовы на каждом участке фронта обеспечить ту качественную оборону, которая нужна на всех участках. Они продвигаются вдоль реки Волчья и таким образом создают давление на админграницы трех областей. Они давят из Донецкой области на Днепропетровскую и Запорожскую. И это угроза того, что в далекой перспективе может создать определенное давление на Гуляйполовскую агломерацию", - сказал Ткачук.

Военный добавил, что россиянам сложно продвигаться в Запорожской области, атакуя с юга. Поэтому они пытаются продавить это направление с восточного фронта. Он также рассказал, что сложной остается ситуация на Покровском направлении.

"Несмотря на то, что к северу от Покровска, на Добропольском направлении, ситуация становится для нас более приемлемая и оптимистичная. Так как в определенных оперативных окружениях около 1000 российских солдат и 3000 убитых за последнее время. Но давление с юга на Покровск дальше происходит. На всем отрезке фронта от Удачного до Шевченкового происходят тяжелые бои, враг поджимает с юга очень активно", - добавил Ткачук.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее о продвижении в Запорожской и Днепропетровской областях сообщали аналитики DeepState. В частности, россияне имели успехи в районе сел Новоивановка, Терновое и Степное.

Кроме того, эксперты подсчитали, что в течение сентября наибольшие продвижения оккупанты имели именно на Новопавловском направлении. Всего в прошлом месяце россияне смогли захватить 259 кв. км, из них 53% - на Новопавловском направлении.

