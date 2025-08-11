Ранее Трамп заявлял, что встреча с Путиным пройдет в штате Аляска.

Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу, 15 августа, он собирается встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в России. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал Трамп.

Ранее президент США уже говорил о том, что собирается встретиться с Путиным 15 августа. Тем не менее он заявлял, что этот саммит пройдет в штате Аляска.

Информацию о том, что эта встреча пройдет на Аляске, подтверждал и помощник Путина Юрий Ушаков. Он подчеркивал, что это место встречи подтверждает то, что США и Россия являются "близкими соседями".

Ранее в Bloomberg со ссылкой на главного пресс-секретаря канцлера Германии Фридриха Мерца писали, что европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом перед его встречей с российским диктатором Владимиром Путиным. Также в звонке примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Кроме того, в The New York Times сообщали, что встреча Трампа и Путина, вероятнее всего, пройдет в самом большом городе Аляски – Анкоридже. Ларри Дисброу, риелтор, занимающийся краткосрочной арендой в этом городе, рассказал журналистам, что арендовал для этой встречи шестикомнатный дом для Секретной службы.

