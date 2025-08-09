Детали встречи, которая намечена на 15 августа, будут раскрыты позднее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска.

"Долгожданная встреча между мной, президентом Соединённых Штатов Америки, и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дополнительные подробности будут сообщены позже. Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал Трамп соцсети Truth Social.

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что встреча президентов пройдет 15 августа на Аляске.

"Россия и США - близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа состоится на Аляске. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, и видны перспективы реализации масштабных проектов, - сказал он.

По его словам, Путин и Трамп на саммите сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения "долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Он добавил:

"Ближайшие дни Москва и Вашингтон посвятят активной и напряженной работе над параметрами встречи на Аляске. Это будет непростой процесс".

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил CBS News, что планы на саммит в следующую пятницу остаются неопределенными, и президент Украины Владимир Зеленский все еще может принять в нем участие.

Встреча Трампа с Путиным

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Москва активно пытаются согласовать дату и место первой встречи президентов РФ и США с начала войны в Украине. Накануне Путин заявил, что не исключает проведения переговоров в ОАЭ, а СМИ называли среди вероятных мест встречи также нейтральную Швейцарию, Венгрию, где правит лояльный Путину Виктор Орбан, или даже Рим.

По данным Sky, вчера Трамп обсудил с премьером Италии Джорджией Мелони возможность организовать встречу в Ватикане. Итальянское агентство ANSA сообщало, что Мелони согласилась, а идею поддержал даже Владимир Зеленский, но Москва отказалась от предложения.

