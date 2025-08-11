Трамп и Путин возможно, встретятся в самом большом городе Аляски.

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина должна состояться уже в эту пятницу на Аляске. Как пишет The New York Times, пока Белый дом не подтвердил точное место встречи, однако есть некоторые признаки, что встреча состоится в самом большом городе Аляски – Анкоридже.

Как пишет издание, Ларри Дисброу, риелтор, занимающийся краткосрочной арендой в Анкоридже, а также почётный консул Германии, сообщил, что арендовал для этой встречи шестикомнатный дом для Секретной службы.

"Сегодня утром со мной связались из Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные места, и я согласился на нужное им окно", — сказал Дисброу.

Он также добавил, что понимает, почему Аляска может быть привлекательным местом для такой встречи с исторической точки зрения, однако "его это удивило".

В то же время Сюзанна ЛаФранс, мэр Анкориджа, заявила в интервью в субботу, что не получила никакой информации о том, примет ли её город встречу Трампа и Путина.

"Принимать лидеров здесь, на Аляске, — обычное дело для нас", — сказала ЛаФранс. "Служить местом дипломатии — часть нашей истории, поскольку мы находимся на перекрёстке мира".

Издание напоминает, что с момента своего вступления в должность в 2017 году Трамп посетил Аляску как минимум пять раз, в основном останавливаясь на Объединённой военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча с Путиным станет первым официальным визитом г-на Трампа в этот штат с начала его второго срока.

Эксперты считают, что место проведения саммита выбрано из-за его стратегического значения и близости к российским границам. Аляска также является территорией США, не подпадающей под юрисдикцию Международного уголовного суда, что позволяет избежать риска ареста Путина.

Сейчас участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите не подтверждено., хотя некоторые СМИ сообщали, что украинский президент может приехать на Аляску.

Также ранее сообщалось, что европейские лидеры хотят провести с Трампом переговоры, прежде чем он встретится с Путиным.

