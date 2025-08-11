Сейчас Трамп создает для Путина условия для выхода из изоляции.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске ни к чему не приведет в плане мира. Такое мнение в комментарии "Украинскому радио" высказал посол Украины в США в 2015-2019 гг. Валерий Чалый.

Он отметил, что Трамп надеется на то, что Путин сделает ему "подарок" - временное прекращение огня, и это позволит ему заявить о достижении целей в Украине и выйти из игры.

"Но мы понимаем, что это решение ничего не дает в плане приближения мира, о мире не говорится, и я ожидаю, что сценарий будет один - эта встреча ни к чему не приведет, кроме очевидной легализации военного преступника", - отметил Чалый.

Видео дня

Дипломат напомнил, что на территории США Путин будет находиться впервые с 2015 года, а сейчас Трамп создает для него условия для выхода из изоляции. Кроме того, в составе российской делегации будут и другие подсанкционные лица, для которых это будет шансом снять санкции с себя лично и разблокировать свое имущество и счета в США.

"Больших результатов, чем достижение Трампом своих личных целей, о которых мы даже не знаем, я не ожидаю. Ходят лишь какие-то разговоры о мотивах Трампа искать эту двустороннюю встречу с Путиным тет-а-тет. Других вариантов перехода этого разговора в саммит по обсуждению вопросов мира я сейчас не вижу. Это не о справедливом и честном мире, а совсем о другом", - подчеркнул Чалый.

Он также отметил, что пока российские дипломаты "переигрывают" команду Трампа.

"И лично Дональд Трамп ни одной встречи с Путиным не выиграл... Для нас это будет очевидно, все увидят проигрыш Трампа. Но признает ли он, что это будет его проигрыш, не знаю. Посмотрим", - сказал дипломат.

Встреча Трампа и Путина - новости

Как сообщал УНИАН, 15 августа на Аляске запланирован саммит между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным. Встреча пройдет без участия Украины и представителей ЕС.

В то же время в России уже намекают на результаты встречи. Так, спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев объявил, что встреча на Аляске принесет мир. При этом одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян неожиданно усомнилась в том, что саммит вообще состоится.

Вас также могут заинтересовать новости: