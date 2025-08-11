Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский проведут в среду телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, за два дня до его встречи с кремлевским диктатором на Аляске.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс также примет участие в звонке, пишет Bloomberg со ссылкой на главного пресс-секретаря канцлера Германии Фридриха Мерца. По его словам, кроме Мерца в беседе примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также главы правительств Италии, Польши и Финляндии.
Также сообщается, что этот разговор будет посвящен "дальнейшим вариантам давления на Россию", а также "подготовке возможных мирных переговоров и связанным с ними вопросам территориальных притязаний и безопасности".
Попытки мирного урегулирования войны в Украине - что известно
СМИ пишет, что, пока дипломатические усилия по завершению войны продолжаются, Украина и ее европейские союзники настаивают на перемирии с заморозкой нынешней линии фронта как первом шаге перед переговорами о более долговременном урегулировании.
Путин же требует, чтобы Украина уступила весь Донбасс, а также Крым, незаконно аннексированный в 2014 году, в качестве условия для разблокировки перемирия и начала переговоров о долгосрочном соглашении.
Зеленский заявил, что его правительство не уступит территории, а европейские лидеры пообещали продолжать поддерживать суверенитет Украины. В то же время они все больше опасаются, что Трамп и Путин могут заключить сделку, игнорирующую некоторые из их ключевых требований, говорится в материале.
Ранее УНИАН сообщал, что встреча Трампа и Путина на Аляске станет своеобразным "тестом". Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, этот саммит продемонстрирует, насколько кремлевский диктатор серьезно настроен положить конец этой ужасной войне.