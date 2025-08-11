Это позволит еще раз донести Трампу позицию Европы.

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский проведут в среду телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, за два дня до его встречи с кремлевским диктатором на Аляске.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также примет участие в звонке, пишет Bloomberg со ссылкой на главного пресс-секретаря канцлера Германии Фридриха Мерца. По его словам, кроме Мерца в беседе примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также главы правительств Италии, Польши и Финляндии.

Также сообщается, что этот разговор будет посвящен "дальнейшим вариантам давления на Россию", а также "подготовке возможных мирных переговоров и связанным с ними вопросам территориальных притязаний и безопасности".

Видео дня

Попытки мирного урегулирования войны в Украине - что известно

СМИ пишет, что, пока дипломатические усилия по завершению войны продолжаются, Украина и ее европейские союзники настаивают на перемирии с заморозкой нынешней линии фронта как первом шаге перед переговорами о более долговременном урегулировании.

Путин же требует, чтобы Украина уступила весь Донбасс, а также Крым, незаконно аннексированный в 2014 году, в качестве условия для разблокировки перемирия и начала переговоров о долгосрочном соглашении.

Зеленский заявил, что его правительство не уступит территории, а европейские лидеры пообещали продолжать поддерживать суверенитет Украины. В то же время они все больше опасаются, что Трамп и Путин могут заключить сделку, игнорирующую некоторые из их ключевых требований, говорится в материале.

Ранее УНИАН сообщал, что встреча Трампа и Путина на Аляске станет своеобразным "тестом". Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, этот саммит продемонстрирует, насколько кремлевский диктатор серьезно настроен положить конец этой ужасной войне.

Вас также могут заинтересовать новости: