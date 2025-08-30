25-процентный тариф США для Индии за покупку российской нефти на самом деле является наказанием за нежелание признать Трампа "миротворцем".

Желание Дональда Трампа во что бы то ни стало получить Нобелевскую премию мира стало причиной его ссоры с премьер-министром Индии, которая в свою очередь, вероятно, и была настоящей причиной введения дополнительных пошлин на индийские товары. Об этом пишет The New York Times.

В последнее время президент США хвастается тем, что с начала своей второй каденции он якобы закончил уже семь различных войн в мире. Он ни разу не озвучивал, какие же именно войны успел закончить, но, очевидно, на свой счет он записал и деэскалацию между Индией и Пакистаном. В мае текущего года эти две страны обменялись серией воздушных ударов в течение нескольких дней, но быстро договорились прекратить огонь при дипломатическом посредничестве США.

Как пишет NYT со ссылкой на осведомленные источники, 17 июня Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в котором сообщил тому, что Пакистан уже выдвинул его, Трампа, на премию мира. Это был довольно прозрачный намек на то, что Индия должна сделать то же самое.

"Индийский лидер разозлился. Он заявил господину Трампу, что вмешательство США не имеет ничего общего с недавним прекращением огня. Оно было урегулировано непосредственно между Индией и Пакистаном", - пишет NYT со слов инсайдеров.

Авторы публикации отмечают, что этот отказ Моди выдвинуть Трампа на нобелевскую премию стал одной из причин ухудшения отношений между двумя политиками, которые неплохо ладили в прошлом. Эта ссора произошла на фоне сложных переговоров о торговом соглашении между Индией и США. Поскольку Индия не хотела идти на уступки, Трамп ввел два 25-процентных тарифа на индийский экспорт в США (то есть совокупно +50%), объявив один из этих тарифов наказанием Индии за покупку российской нефти.

NYT отмечает, что "для многих чиновников и наблюдателей" эти драконовские тарифы в отношении Индии выглядят скорее как наказание за несговорчивость, чем за импорт российской сырой нефти. Особенно с учетом того, что Китай, тоже крупный импортер российской нефти, таких тарифов избежал.

Как писал УНИАН, торговый советник Белого дома Питер Наварро, которого считают архитектором трамповской политики тотальных тарифов, публично обвинил Индию в финансировании российской агрессии против Украины, назвав ее "войной Моди".

Также мы писали, что Индия решила увеличить закупки российской нефти, будто наперекор Трампу. Издание Reuters прямо называет это "игрой с огнем".

