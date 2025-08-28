По словам Питера Наварро, все в Америке проигрывают из-за того, что делает Индия.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро усиливает давление на Индию, чтобы она прекратила закупки российской нефти. Также он обвинил Нью-Дели в том, что она финансирует кампанию Кремля в Украине и назвал конфликт "войной Моди". Об этом пишет Bloomberg.

После того, как администрация президента США Дональда Трамп удвоила пошлины на Индию до 50%, чтобы обеспечить уступки в торговле и оказать давление на Россию, Наварро заявил, что премьер-министр страны Нарендра Моди финансирует "военную машину".

"Я имею в виду войну Моди, потому что путь к миру пролегает, частично, через Нью-Дели", - подчеркнул советник.

По его словам, покупая российскую нефть "со скидкой", Индия помогает России и вредит США, которые вынуждены финансировать Украину.

"Все в Америке проигрывают из-за того, что делает Индия. Потребители, предприятия, работники теряют, потому что высокие тарифы Индии стоят нам рабочих мест, заводов, доходов и более высоких зарплат. А потом теряют налогоплательщики, потому что мы должны финансировать войну Моди", - добавил он.

Пошлины в отношении Индии

В Bloomberg подчеркнули, что 50% пошлины коснутся более 55% товаров, поставляемых в США. В частности из-за пошлин пострадают десятки трудоемких отраслей, таких как текстильная и ювелирная.

"Повышение пошлин на товары из Индии произошло несмотря на месяцы переговоров между Нью-Дели и Вашингтоном. Хотя Индия была одной из первых стран, которая начала переговоры с администрацией Трампа, чиновники выразили недовольство высокими пошлинами и протекционистской политикой в таких ключевых отраслях, как сельское хозяйство. Фермеры являются важным избирательным блоком в самой населенной стране мира", - объяснили в издании.

Наварро также добавил:

"Меня беспокоит то, что индийцы так высокомерно относятся к этому вопросу. О, у нас нет более высоких тарифов. О, это наш суверенитет. Мы можем покупать нефть у кого угодно. Индия, ты самая большая демократия в мире, да? Веди себя соответственно".

Индия и российская нефть - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Индию за закупку российской нефти. Такое мнение поддержали не только Наварро, но и министр финансов Скотт Бессент, который обвинил богатые семьи страны в спекуляции.

"Исторически Индия не была значительным импортером российской нефти, больше полагаясь на Ближний Восток, но она воспользовалась случаем, чтобы сдержать внутренние расходы на энергию. Нью-Дели защищает свои связи с Россией и называет действия Вашингтона "несправедливыми, неоправданными и необоснованными". С начала усиления критики со стороны США Индия уменьшила, но не прекратила закупки", - напомнили в Bloomberg.

Также Bloomberg писал, что Индия обиделась на пошлины Трампа и хочет активнее "дружить" с Россией. В частности министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар отметил, что растущая глобальная неопределенность заставляет страну снова обратить внимание на "надежных и стабильных партнеров".

