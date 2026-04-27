В Кремле отреагировали на заявление Трампа о 'хороших разговорах' с Путиным

Реакция пресс-секретаря Путина оказалась довольно лаконичной.

Москва всегда информирует о телефонных разговорах российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Так Песков прокомментировал заявление Трампа о том, что у него недавно были "хорошие разговоры" с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, пресс-секретарь главы РФ отказался от комментариев относительно возможного неформального общения Трампа и Путина.

Трамп рассказал о своих разговорах с Зеленским и Путиным

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вражда между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным мешает закончить войну. Он заявил, что "это смешно и безумно".

Трамп также выразил уверенность, что войну в Украине удастся завершить. Он добавил, что Вашингтон работает над урегулированием войны.

Кроме того президент США сообщил о своих "хороших разговорах" с Зеленским и Путиным. По его словам, он регулярно общается с лидерами Украины и России.

