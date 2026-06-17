Хорошо, но мало: DW оценил масштабы топливного кризиса в РФ

Пока что полноценный дефицит топлива наблюдается только в Крыму, тогда как в самой России ситуация не столь катастрофична.

Украинские удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам все сильнее влияют на топливный рынок РФ. В ряде регионов уже фиксируются перебои с поставками бензина и дизельного топлива, но эксперты отмечают, что пока ситуация не является катастрофической для агрессора. Об этом пишет Deutsche Welle.

Как отмечает издание, в последние недели проблемы с поставками топлива были зафиксированы более чем в десяти регионах России. На отдельных автозаправках вводят ограничения на продажу или вообще временно приостанавливают реализацию бензина.

Особенно напряженной остается ситуация в оккупированном Крыму. После ударов по транспортной инфраструктуре было нарушено движение по так называемой "трассе Новороссия", которая пролегает через оккупированные районы Приазовья и соединяет полуостров с Ростовской областью. В результате местные власти прибегли к жестким ограничениям. В частности, бензин премиум-класса отпускают только по талонам, а обычный бензин продают не более чем по 20 литров на одного покупателя.

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Проблемы наблюдаются и в Краснодарском крае, где часть АЗС временно приостановила продажу топлива. В соцсетях всё чаще появляются жалобы на отсутствие бензина даже на тех заправках, которые официально не сообщали о перебоях. Местные власти объясняют это ростом спроса со стороны водителей, приезжающих из Крыма за топливом.

В то же время перебои уже коснулись центральных регионов РФ, в частности Курской, Белгородской, Рязанской и Орловской областей. Отдельные сообщения поступают также из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщает издание, Россия традиционно сталкивается с сезонными трудностями на топливном рынке летом из-за роста спроса и плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Однако в 2024–2025 годах ситуацию дополнительно осложнили украинские атаки дронов, а в этом году их влияние стало ощутимым ещё до начала пикового сезона.

По подсчётам Bloomberg, только в мае под ударами оказались восемь из десяти крупнейших российских НПЗ. Некоторые предприятия, в частности заводы компании "Лукойл" в Нижнем Новгороде и Перми, подвергались атакам неоднократно.

Директор по стратегии инвестиционной компании Finam Ярослав Кабаков пояснил, что теперь удары затрагивают не только первичные установки переработки, но и оборудование для производства бензина и дизельного топлива.

"Ремонт этих объектов занимает месяцы и дополнительно осложняется санкциями, которые ограничивают поставки оборудования", – отметил он.

Статистика также свидетельствует о спаде производства. По данным Росстата, выпуск нефтепродуктов в апреле сократился на 9% в годовом исчислении. В мае падение, по оценке Bloomberg, достигло уже 13%.

Участники рынка предупреждают о риске системного дефицита. Источник российского издания "Коммерсант" заявил, что "значительный дефицит" топлива пока ощущается только в Крыму, тогда как в самой России запасы еще есть, хотя и в недостаточном количестве.

"Если ситуация не улучшится, к концу июля или началу августа дефицит затронет многие другие регионы", – сообщил собеседник "Коммерсанта".

Реагируя на ситуацию, российское правительство запретило экспорт бензина и керосина. Последний до сих пор не ограничивался в экспорте, отмечает DW.

В то же время, как говорится в публикации, перспективы этого кризиса пока остаются неопределенными. Несмотря на трудности с переработкой нефти внутри страны, Россия продолжает активно экспортировать сырьё, а морские поставки в начале июня даже достигли самого высокого уровня с начала полномасштабной войны.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, более чем четырехлетняя война Путина против Украины привела к катастрофическим последствиям для России – от расширения НАТО до экономического упадка и массового оттока молодых кадров. Несмотря на страх перед репрессиями, всё больше россиян открыто выступают против войны.

Украинские удары дронами по нефтеперерабатывающим заводам и транспортным маршрутам уже привели к дефициту газа и проблемам со снабжением в Крыму. Хотя Путин усиливает контроль и репрессии, тенденции свидетельствуют о росте нестабильности, которая может угрожать его власти и способности финансировать войну.

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