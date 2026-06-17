Нехватка топлива грозит стране-заправочной станции масштабной инфляцией.

Дефицит бензина в Российской Федерации становится все более острым. Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей введены уже в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных украинских территориях, пишет The Moscow Times.

При этом в трети регионов на АЗС заправляют не более полного бака бензина, или 50 литров. Такие же ограничения действуют во временно оккупированных Крыму, Севастополе, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Еще в 11 регионах формальных ограничений пока нет, однако нехватку топлива фиксируют на значительной части АЗС. А крупные сети "Роснефть", "Башнефть" и ТНК объявили о запрете на продажу бензина в канистры на своих заправках по всей стране.

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Нехватка топлива вызвана систематическими ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. К концу весны практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу.

Аналитики Energy Intelligence предсказывают РФ самый серьезный топливный кризис за всю историю страны. Почти треть российских нефтеперерабатывающих мощностей – а это 2,14 млн баррелей в сутки – не работают. Уже в начале июня объемы нефтепереработки в России опустились ниже 4 млн баррелей в сутки – минимальный уровень за 21 год.

Поэтому оптовые цены на топливо в РФ стремительно растут. С начала года бензин АИ-92 в опте подорожал на 30%, АИ-95 – на 33%, а дизельное топливо – на рекордные 40%. Местная антимонопольная служба сообщает об активизации спекулянтов, скупающих весь объем топлива.

Пик сезонного спроса обычно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита появились уже в июне. Поэтому топливный фактор может стать ключевым драйвером инфляции во втором полугодии, считают местные аналитики.

Экономика России – главные новости

Ведущие европейские аналитики отмечают, что экономика России истощена войной, а её резервы исчерпаны. Такая уязвимость даёт Западу возможности для принятия эффективных политических мер против Кремля.

В то же время сверхдоходы от экспорта нефти с гораздо большей вероятностью вызовут инфляцию в РФ, чем обеспечат какое-либо развитие.

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