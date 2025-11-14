Главными глобальными вызовами для будущего ЕС респонденты назвали конфликты в мире, а также нелегальную миграцию.

Почти половина - 47% - европейцев считают войну в Украине главным вызовом для Европейского Союза, однако политическим приоритетом ЕС войну назвал лишь каждый четвертый опрошенный. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, размещенные на официальном сайте ЕС.

Результаты соцопроса также показали, что для европейцев уважение к демократии, прав человека и верховенства права (36%), а также экономическая, промышленная и торговая мощь ЕС (31%) остаются главными сильными сторонами ЕС.

Кроме тог,о были названы хорошие отношения и солидарность между государствами-членами ЕС (28%). Более половины европейцев утверждают, что ЕС, а не другие страны мира, лучше всего воплощает уважение к основным правам и ценностям, свободу слова и выражения взглядов (по 55%) и социальное равенство и благосостояние (52%).

Видео дня

В то же время главными глобальными вызовами для будущего ЕС, респонденты назвали конфликты в мире (41%), а также нелегальную миграцию (35%) и проблемы изменения климата и окружающей среды (31%). Четвертой по частоте упоминания проблемой был назван риск того, что ЕС потеряет свой голос и влияние в мире (30%).

Что касается общих политических приоритетов, то 34% европейцев упоминают безопасность и оборону среди сфер, которые ЕС должен рассматривать как приоритетные, далее следуют 32%, которые упоминают нелегальную миграцию, и 27%, которые вспоминают войну в Украине.

Напомним, что в конце 2022 года согласно соцопросам в странах ЕС о поддержке Украины заявляли 74% респондентов. А в пяти странах уровень поддержки превышал 90 %. В Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%).

Тогда только в трех странах уровень поддержки Украины ниже 50% - Словакии (49%), Греции (48%) и Болгарии (48%).

Поддержка Украины среди европейцев снижается - что надо знать

Ранее глава Бюро международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна оказалась на пределе своих возможностей в приеме украинских беженцев.

Также известно, что всех украинцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считать просителями убежища и, соответственно, они будут получать помощь в меньшем размере.

Вас также могут заинтересовать новости: