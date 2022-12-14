В пяти странах уровень поддержки превышает 90%.

Поддержку Украины со стороны Европейского Союза после вторжения России одобряют 74% граждан стран-членов ЕС.

Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer. Его проводили по заказу Европарламента.

Отмечается, что в 24 странах-членах ЕС большинство граждан одобряют поддержку Украины. При этом самый высокий уровень: в Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%).

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Добавляется, что только в трех странах уровень поддержки Украины ниже 50% - Словакии (49%), Греции (48%) и Болгарии (48%).

"За десять месяцев войны в Украине поддержка конкретных мер, принятых ЕС, таких как санкции против российского правительства или финансовая, военная или гуманитарная поддержка Украине, продолжает оставаться на уровне 73%", - говорится в заявлении.

Около двух третей (65%) граждан ЕС считают, что из-за войны и ее последствий их жизнь изменится.

Исследование было проведено между 12 октября и 7 ноября во всех 27 странах-членах ЕС. Опрос проводился с глазу на глаз, всего было проведено 26443 интервью.

Война в Украине: поддержка ЕС

Страны Европейского союза поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, которое состоялось 24 февраля.

За это время ЕС ввел против России восемь пакетов санкций. Сейчас идет обсуждение девятого. По состоянию на 18 ноября 2022 года ЕС заморозил 68 миллиардов евро российских активов.

Кроме того, в конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запреты на экспорт российской нефти. 3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России на уровне 60 долларов США за баррель.

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