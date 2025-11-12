Власти объясняют шаг "необходимостью выровнять систему выплат".

Все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считаться просителями убежища и, соответственно, будут получать пособия в меньшем размере. Об этом пишет BILD.

Отмечается, что министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальных дел Бербель Бас достигли соглашения по этому вопросу: это отменяет особый статус для беженцев из охваченной войной страны спустя почти четыре года.

Прибывшие до 1 апреля украинцы продолжат получать 563 евро в месяц, оплату аренды и коммунальных услуг. Новоприбывшие получат меньшие выплаты - около 196 евро в месяц плюс проживание, как и другие искатели убежища. Власти объясняют шаг "необходимостью выровнять систему выплат".

Изначально планировалось ретроактивно исключить украинцев из программы базового дохода. Однако этому воспротивились муниципалитеты и федеральные земли. Один из высокопоставленных членов коалиции заявил:

"Бюрократическое бремя было бы слишком велико, муниципалитеты и земли взбунтовались бы - это того не стоило. Главное, что мы уладили этот вопрос".

Издане пишет, что партии ХДС/ХСС и СДПГ договорились об изменении коалиционного соглашения. Причина этого в том, что сравнительно небольшое число украинцев имеют работу в Германии.

"Есть надежда, что это соглашение теперь мотивирует больше украинцев к трудоустройству", - добавили там.

Украинские беженцы в Германии

В настоящее время в Германии проживают 1,1 миллиона украинцев. В стране зафиксировано заметное снижение эффективности программ трудоустройства для получателей государственного пособия Bürgergeld - каждый второй получатель госпособия через 3 месяца снова теряет работу.

