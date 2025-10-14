Спустя более 3 лет после полномасштабной войны, украинцы все еще задаются вопросом, волнуют ли их интересы Европу.

Прошло уже более трех лет с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и больше десяти — с момента, когда война впервые вспыхнула на Донбассе. Киев приспособился к новой жизни: периодически звучат сигналы воздушной тревоги и взрывы — с одной стороны, а с другой — кафе и бары, полные людей. Театры продают все билеты, а дети начали новый учебный год в укрытиях.

По ночам многие семьи держат запасной матрас в коридорах или ванных комнатах, следуя официальным советам спать как минимум между двумя стенами, подальше от окон — на случай, если попадет ракета. Но под этой внешней рутиной скрывается глубокое беспокойство — что остальная Европа устала, отворачивает внимание от войны и все чаще считает, что она должна просто закончиться, независимо от цены для Украины, пишет Politico.

А вместе с беспокойством приходит и тревога: будто европейская мечта, которая казалась уже на расстоянии вытянутой руки, внезапно ускользает.

Польша - главный транзитный узел для украинцев в Европе

12-часовая поездка на поезде из Киева до границы ЕС переполнена женщинами и детьми. Мужчин, как сообщается, в поезде часто воспринимают с подозрением.

Пограничные проверки ощущаются тяжелее, чем в первые дни российского вторжения. Польские пограничники спрашивают, почему люди покидают Украину, как долго собираются оставаться, какова цель поездки. Вещи распаковывают в поисках контрабанды. Однако большинство украинцев продолжают быть благодарны Польше за поддержку.

"Но этот сдвиг отражает более широкое настроение. Уверенность в скором вступлении Украины в ЕС упала до самого низкого уровня с начала вторжения: по данным августовского опроса, лишь чуть больше половины украинцев верят, что членство наступит в течение следующего десятилетия, тогда как в 2022 году таких было свыше 70 процентов Почти каждый пятый теперь считает, что ЕС вообще никогда не примет Украину", - говорится в материале.

"Почему им больше не так важно?"

В 2022 году балконы по всей Европе украшали украинские флаги. Потоки гуманитарной помощи шли на восток. Незнакомцы открывали двери своим домам для беженцев.

Через четыре дня после вторжения, когда российские танки приближались к Киеву, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку Украины на членство в Европейском союзе. "Мы боремся за свои права, за свободу, за жизнь — и за выживание. Мы также боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Так докажите, что вы с нами. Докажите, что вы европейцы — и тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму", — сказал он тогда в обращении.

Через месяц президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы передать первый ответ ЕС. "Украина принадлежит к европейской семье. Отсюда начинается ваш путь в Европейский союз… Мы ускорим этот процесс, насколько сможем", — заявила она, вручая Зеленскому анкету для членства.

СМИ пишет, что хоть политическая поддержка всё ещё существует, общественный энтузиазм уже ослаб. Еще в апреле фон дер Ляйен говорила, что Украина может присоединиться к ЕС до 2030 года. Однако по мере того как процесс вступления буксует, украинцы с тревогой наблюдают, как общественное настроение в некоторых странах Европы охлаждается, делая первоначальный импульс труднее поддерживать.

Соседняя Польша — один из самых громких политических сторонников Украины — стала самым ярким примером.

Согласно опросу, проведённому в начале лета, лишь 35 процентов поляков поддерживают вступление Украины в ЕС, тогда как в 2022 году их было 85 процентов. Более половины населения считает, что война должна закончиться даже ценой уступки территорий России.

Большинство поляков также полагают, что масштабы помощи украинским беженцам уже зашли слишком далеко, согласно исследованию начала года. И это несмотря на то, что данные показывают: беженцы позитивно влияют на экономику Польши, заполняя дефицит рабочей силы и стимулируя рост.

Такая же картина наблюдается и в других странах Европы...

В Германии большинство все еще поддерживает отправку помощи Украине, но 52 процента считают, что Киев должен отказаться от оккупированных территорий ради мира. По всему континенту, включая Италию и Францию, официальная поддержка сохраняется, но все больше граждан скептически относятся к идее принятия Украины в ЕС. Это чувство угасающего интереса за рубежом резко контрастирует с реальностью Киева, где войну невозможно не замечать из-за массированных атак врага, из-за которых продолжают умирать мирные жители, подчеркивают журналисты.

