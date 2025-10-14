Страна должна заняться адаптацией тех, кто уже проживает на ее территории, считает польский чиновник.

Польша оказалась на пределе своих возможностей в приеме украинских беженцев. Об этом заявил глава Бюро международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач в эфире радио RMF24.

"Вчера я разговаривал с одной из шведских дипломаток. Я спросил ее о внутренних проблемах, и она сказала мне, что "в целом мы являемся открытым обществом, но в ситуации, когда масштаб превышает возможности принять людей, когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы". И мы таких проблем в Польше не хотим. Я думаю, что в этом смысле мы уже находимся в конце пути. Мы больше не можем принять", - сказал Пшидач.

На вопрос ведущего, означает ли это, что Варшава не будет больше принимать украинских беженцев, польский чиновник уклонился от прямого ответа.

"Здесь нужно прежде всего начать их инкультурировать. Это происходит через образование, но, конечно, нельзя допустить ситуации, при которой будут создаваться какие-то отдельные округа. Но они создаются, это происходит в целом в Польше. Поэтому я говорю, что нельзя допустить этого", - добавил Пшидач.

Украинские беженцы в Европе

Как сообщал ранее УНИАН, большинство украинцев собираются остаться в Финляндии после войны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые проводились по заказу МВД страны. Отмечается, что только 6% украинцев планируют вернуться домой, 66% респондентов ответили, что собираются остаться в Финляндии. В то же время 26% опрошенных отметили, что еще не определились, вернутся ли в Украину.

Стало известно, что Швейцария ограничивает статус защиты для украинских беженцев из некоторых регионов. Там пообещали, что пока не будут отменять статус защиты S (быстрое убежище без прохождения длительных процедур), но теперь заявителей будут рассматривать по-разному в зависимости от региона, из которого они прибыли. Теперь возвращение в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области, а также в Закарпатье считается разумным. В связи с этим статус защиты S будет ограничен лицам из этих регионов.

Также мы писали, что ЕС согласовал, как будет завершать временную защиту для украинцев. Европейский Совет недавно опубликовал рекомендации по скоординированному подходу к прекращению статуса временной защиты беженцев из Украины. Отмечалось, что им нужно будет определиться: остаться в ЕС, перейдя на другой правовой статус, или готовиться к возвращению в Украину. Государства ЕС будут способствовать интеграции тех, кто останется, и помогать с реинтеграцией в Украине для тех, кто вернется.

