Кадыров-старший похвастался множеством VIP-гостей на свадьбе, однако часть из них оказалась фейком, выяснили СМИ.

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам приехал на свою свадьбу, проходившую 28 июня, на лимитированном Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s, пишет The Insider. На видео видно, как Кадыров-младший стреляет из пистолета Стечкина из окна авто.

По данным издания, всего было выпущено 460 автомобилей в трех цветах (на фото со свадьбы младший Кадыров сидит за рулем зеленого). Его стартовая цена в Германии составляла почти 190 тысяч долларов. При этом, как отмечает The Insider, этот бренд авто входит в список тех, которые запрещено экспортировать в Россию - в марте 2022 года Евросоюз ввел соответствующие санкции.

Адам Кадыров также надел на свадьбу часы с бриллиантами Jacob & Co. Billionaire Ashoka. Их стоимость варьируется от 2 до 20 млн долларов.

О свадьбе Адама Кадырова сообщила 27 июня старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин лично поздравил Адама Кадырова "со вступлением в семейную жизнь".

Также Кадыров-старший заявил, что на свадьбе присутствовали вице-премьеры России Денис Мантуров и Александр Новак, бывший генпрокурор Юрий Чайка, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, а также послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана.

Кроме них, на свадьбе были главы девяти регионов: Московской области, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Татарстана, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и аннексированной части Донецкой области Украины.

Однако позже тг-канал "Можем объяснить" писал, что Кадыров соврал о некоторых VIP-гостях на свадьбе сына. По данным издания, по крайней мере трех чиновников, оказавшихся в списке, там не могло быть физически. Это глава Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Денис Мантуров и глава Ингушетии Махмуд Али-Калиматов.

"Тот факт, что Кадыров приврал о VIP-гостях, косвенно подтверждает полное отсутствие фотографий со свадьбы его сына. Никаких снимков не опубликовал и сам глава Чечни, любящий позировать перед камерами", - пишездание.

Напомним, ранее ранее СМИ писали, что Кадырову был поставлен диагноз "некроз поджелудочной железы" - серьезное заболевание, которое характеризуется отмиранием тканей. Оно часто сопровождается мучительными симптомами и имеет высокий уровень летальности.

