Правитель Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на сообщения о его болезни, не отрицая, что имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором куда-то идет, пока на фоне звучит закадровый голос. Кадыров добавил, что время каждого предопределено наперед, поэтому "нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту":

"Я все чаще слышу сплетни о моей болезни. Мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть - это путь каждого человека. Никто из живущих не прошел эту дорогу. Во-вторых, ни болезнь, ни угроза не укорачивают жизнь. Ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание".

Болезнь Кадырова

Напомним, ранее "Новая газета. Европа" выяснила, что в 2019 году Кадырову был поставлен диагноз "некроз поджелудочной железы" - серьезное заболевание, которое характеризуется отмиранием тканей. Оно часто сопровождается мучительными симптомами и имеет высокий уровень летальности.

Видео дня

По данным издания, после постановки диагноза Кадыров начал регулярно проходить медицинские процедуры, в том числе хирургические вмешательства, в Центральной клинической больнице Управления делами президента России.

В сентябре 2023 года его состояние здоровья резко ухудшилось, и он был госпитализирован с острой легочной недостаточностью, вероятно, из-за передозировки транквилизатором, который он использовал для снятия боли и тревожности.

Ранее Кадыров уверял, что является абсолютно здоровым человеком, а в больницу приехал, чтобы навестить своего родственника.

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