Возглавить республику после смерти Кадырова может его близкий соратник.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров серьезно болен. Теперь Кремль думает, кем его заменить в случае смерти, или потери работоспособности по состоянию здоровья.

Как говорится в материале "Новая газета Европа", в январе 2019 года врачи впервые поставили ему диагноз "некроз поджелудочной железы". Кадыров не особо скрывал, что вынужден уйти в отпуск из-за "временной нетрудоспособности" и сам объяснил свой отпуск проблемами со здоровьем.

"Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие, небольшое недомогание, температура и грипп... Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили только два дня. Все теперь в порядке", - заявлял тогда Кадыров.

Объяснения Кадырова тогда показались бессмысленными, ведь "банальную простуду" не лечат капельницами. После этого анонимные каналы сообщали об отравлении лидера Чечни.

После этого проблемы со здоровьем Кадырова только обострялись. В 2019 году он сильно похудел. Резкая потеря в весе - первый симптом активно развивающегося, болезненно протекающего и плохо поддающегося лечению панкреонекроза.

Весной 2022-го состояние здоровья Кадырова стало стремительно ухудшаться, однако эта тема стала топовой только в прошлом году. Вследствие отказа почек и застоя жидкости в легких Кадыров увеличился в размерах в полтора раза. Форма его живота приобрела все признаки панкреатогенного асцита, у него появилась жуткая одышка, он стал трудно говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться. Самое главное то, что Кадыров исчезал в самые ответственные моменты. Правда, Кремль иногда заставлял его появляться на публике.

"Кадыров попал в больницу в сентябре прошлого года с острой легочной недостаточностью, развившейся у него в результате передозировки транквилизатором "Дормикум". Это мощный седативный препарат, который обычно используется для того, чтобы успокоить пациентов перед хирургическим вмешательством. Действующее вещество этого препарата - мидазолам - обладает седативным и снотворным действием, а также анксиолитическим, противосудорожным и центральным миорелаксирующим действием. Благодаря этим своим свойствам "Дормикум" оказался эффективным средством для Кадырова, который страдает от сильных болей, бессонницы и повышенной тревожности", - пишет издание со ссылкой на собственные источники среди врачей Кремля.

Тогда врачи заявили, что Кадыров в коме. Чеченская элита спровоцировала информационное цунами. Кадыров был очень слабым, и не мог быстро появиться на публике, чтобы развеять эти слухи. Официально СМИ сообщали, что Кадыров "в командировке".

Врачи смогли частично вернуть "дееспособность вип-пациента". Однако, по данным источника в ЦКБ Управления делами РФ, в ходе проведения общего обследования были получены данные МРТ мозга, результаты которой привели близких Кадырова в подавленное состояние. Источник, близкий к Кадырову, интерпретировал реакцию родных на неумолимый диагноз врачей так:

"Бывшего лидера уже не будет, [новая] болезнь будет серьезно [на него] влиять. Даже в том случае, если он сейчас и выздоровеет, он будет уже ни живым, ни мертвым..."

В случае смерти Кадырова, или потери им дееспособности, лидером Чечни может стать Апты Алаудинов. Сейчас он возглавляет спецназ АХМАТ. Алаудинова уже пиарят на съезде "Единой России". Аккуратный чеченский генерал уверенно чувствует себя на сцене, владеет ораторским мастерством и завоевывает симпатии среди элиты.

Чем болел Рамзан Кадырова - новости, которые стоит знать

СМИ в начале года начали распространять информация, что Кадыров болен, и все серьезно. По одной из версий, его отравили, и поэтому он якобы лечился в Германии. Кроме того, даже писали, что главарь Чечни умер.

Политический обозреватель Иван Яковина в конце сентября намекнул, что Кадыров получил почку от дяди. Эти сведения не подтверждены. Позже стало известно, что чеченский лидер встречался с Владимиром Путиным. СМИ заметили, что у Кадырова сильно изменился голос.

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