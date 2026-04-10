'Лучше прекратите войну против Украины': страны Балтии отреагировали на российские угрозы

В Эстонии, Латвии и Литве подчеркнули, что никогда не разрешали использовать свои территории для атак беспилотников на цели в РФ.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отреагировали на обвинения со стороны Москвы в том, что их территории и воздушное пространство якобы используются для атак дронами по целям на территории РФ. Их совместное заявление опубликовано на сайте МИД Эстонии.

Заявление стран Балтии

"Страны Балтии никогда не разрешали использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на цели в России", - говорится в совместном заявлении.

Министры подчеркнули, что уже опровергли эти обвинения перед российскими дипломатическими представительствами в Таллинне, Риге и Вильнюсе в конце марта. Они отметили, что Россия все еще продолжает распространять эту ложь.

"Вместо того, чтобы продолжать свою злонамеренную информационную операцию, Россия должна прекратить агрессивную войну против Украины и полностью вывести свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины", - сказано в заявлении.

Реация МИД Украины

На совместное заявление стран Балтии отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. На своей странице в соцсети X он поблагодарил балтийских коллег за "четкий и своевременный голос правды перед лицом российской дезинформации".

"Мы поддерживаем наших балтийских союзников в опровержении безосновательных заявлений России. Постоянная ложь Москвы направлена на подрыв нашего единства, ослабление нашей решимости и уклонение от ответственности за свои преступления", - написал Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что ответом должно быть единство, решимость и привлечение России к ответственности.

"Спасибо нашим балтийским друзьям за поддержку Украины и нашего общего дела – положить конец российской агрессии и восстановить безопасность, мир и справедливость для наших народов", - добавил Сибига.

Россия пригрозила странам Балтии - что известно

Напомним, что ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила страны Балтии в том, что они якобы предоставляют свое воздушное пространство Украине для нанесения ударов по РФ. По ее словам, если Латвия, Литва и Эстония не прекратят это, им придется иметь дело с ответом.

"Если режимы этих стран будут обладать достаточным здравым смыслом, они прислушаются. Если нет, им придется иметь дело с ответом", - сказала Захарова.

