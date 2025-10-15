Журналист ознакомился с проектом дорожной карты Еврокомиссии по обороне.

Европейская комиссия планирует запустить "стену дронов" уже до конца 2026 года. Полная функциональность этой системы обороны ожидается к концу 2027 года. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в соцсети Х.

"Согласно проекту дорожной карты Еврокомиссии по обороне, "стена дронов" должна выйти на "начальную мощность" до конца 2026 года и быть полностью функциональной до конца 2027 года", - написал он.

Напомним, что создать "стену дронов" для защиты европейских стран от российских дронов ранее предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявлял, что Украина будет частью этого проекта.

По словам Ренье, "стена дронов" будет включать защиту прифронтовых стран Европы и Украину от потенциальных атак беспилотников. Он отметил, что проект может быть реализован через инструмент кредитования SAFE.

"Стена дронов" - в чем смысл новой оборонной системы

Ранее The New York Times писало, что идея "стены дронов" заключается в создании совместного "щита" в Европе против вражеских беспилотников. Отмечается, что это будет не физический барьер, а скоординированная сеть систем слежения за дронами, вероятно, с использованием радаров, систем подавления и обменом информацией.

Точные характеристики стены дронов, источники финансирования и сроки реализации еще обсуждаются. Проект будет опираться на опыт Украины, которая уже консультирует своих европейских союзников.

