Европейский союз обсуждает вопрос укрепления обороны своего воздушного пространства на востоке. Недавние вторжения российских беспилотников придали этому проекту особую актуальность.

Евросоюз разрабатывает план создания так называемой "Стены дронов" — системы обороны вдоль восточного фланга блока, которая должна отражать беспилотники из России. На фоне недавних случаев вторжения российских дронов в воздушное пространство Европы у чиновников есть стимул действовать быстро.

Ожидается, что идея будет обсуждаться в Копенгагене, когда соберутся лидеры всех 27 стран ЕС, чтобы обсудить вопросы торговли и обороны, пишет The New York Times.

Что известно о плане создания "Стены дронов"

Как появилась идея? Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею "наблюдения за восточным флангом". Предложение сразу выглядело как неотложное: в тот же день беспилотники России вошли в воздушное пространство Польши. Позже уже Румыния сообщила о проникновении российского дрона в свое воздушное пространство, а российские истребители появились в небе над Эстонией.

Видео дня

Вскоре состоялся первый планировочный звонок с участием представителей стран, граничащих с Россией — Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Словакии и Финляндии — а также Дании, которая сейчас возглавляет ЕС.

"Мы должны действовать сейчас — Европа должна дать решительный и единый ответ на вторжения российских дронов на наши границы. Поэтому мы предложим немедленные меры для создания стены дронов", - отметила фон дер Ляйен.

Что такое стена дронов и как она будет работать? Многие страны уже имеют или разрабатывают технологии против БПЛА. В данном случае цель — создать совместный щит для более эффективного обнаружения, отслеживания и перехвата дронов, когда они входят в воздушное пространство ЕС или его союзников.

Стена не будет физическим барьером, а представляет собой скоординированную сеть систем слежения за дронами — возможно, с использованием радаров, глушилок и акустических датчиков, а также улучшенного обмена информацией и данными.

"Мы должны обеспечить безопасность нашего неба. Инициатива стены дронов своевременна и необходима. В конечном итоге мы не можем тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего несколько тысяч долларов", — заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Точные характеристики стены дронов, источники финансирования и сроки реализации еще обсуждаются. Проект будет опираться на опыт Украины, которая уже консультирует своих европейских союзников.

Одним из "немедленных приоритетов", по словам литовского комиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилиуса, является усовершенствованное обнаружение, "которого нам явно не хватает в некоторых местах".

Стена дронов станет частью более широкой инициативы по усилению контроля на восточном фланге ЕС. Она может включать улучшение морской безопасности в Балтийском и Черном морях, а также систему космического наблюдения в реальном времени для отслеживания военных перемещений.

Зачем это Европе? Европа и без того находилась в состоянии повышенной тревоги до недавних вторжений дронов. Россия тратит почти 7% ВВП на военные нужды и проводит активную мобилизацию. Европа пытается послать сигнал о готовности.

Другие новости о европейской "стене дронов"

Ранее УНИАН сообщал, что Румыния хочет на своей территории производить дроны-перехватчики совместно с Украиной. "Мы считаем стратегически важным, чтобы восточный фланг был лучше защищён, особенно в области противовоздушной обороны", - заявила глава МИД страны.

Кроме того, уже известно, что украинские дронщики приехали в Данию научить европейцев сбивать "Шахеды". "И именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "Стены дронов" ", - убежден президент Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: