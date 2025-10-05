Пока что все ответные действия Европы - это, по сути, разрозненные реакции.

В последнее время участились случаи появления дронов в небе Европы, из-за чего уже неоднократно закрывались многие аэропорты. Как пишет обозреватель The Times Марк Галеотти, Владимир Путин пытается вывести европейских лидеров из себя, указывая на их потенциальные уязвимости.

Однако предпринять ответные действия может быть довольно сложно. Как сказал в комментарии Галеотти пилот перехватчика ВВС Великобритании: "Гораздо проще сказать "сбейте", чем сделать это, особенно если хочешь избежать обломков или боеприпасов, обрушивающихся на головы мирных жителей внизу".

При этом пока что все ответные действия Европы - это, по сути, разрозненные реакции, пишет он.

"Они не могут предотвратить дальнейшие деструктивные или провокационные вторжения и демонстрируют, насколько некомпетентны большинство западных армий в борьбе с массированными волнами беспилотников и ложных целей, которые Украина терпит годами", пишет он.

Реальна ли стена дронов

В результате в Европе заговорили о создании "стены беспилотников" — многослойного оборонительного пояса, включающего радары, акустические и другие датчики для обнаружения приближающихся целей, а также целый ряд оружия для их поражения, от дальнобойных ракет до беспилотников-перехватчиков и даже пулемётов в качестве крайней меры вблизи наиболее важных потенциальных целей.

Однако, отмечает Галеотти, есть несколько важных проблем в этом вопросе:

"Назвать это "стеной" — это обманчивая риторика, сродни обещанию Дональда Трампа построить противоракетный щит "Золотой купол" вокруг Соединённых Штатов. Хотя многое можно и нужно сделать, это не только потребует много времени и денег, но и никогда не сможет обеспечить полную защиту или стать непроницаемым щитом".

При этом один из военных чиновников охарактеризовал это как "не просто политический трюк", но как идею, отчасти призванную предотвратить любые пораженческие разговоры о том, что Европа не можем защититься от путинских беспилотников.

Однако согласование любого многонационального проекта — задача не из лёгких, и уже существуют разногласия по срокам и стоимости, отмечает Галеотти. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что стена беспилотников вдоль восточного фланга НАТО может быть "осуществима" в течение "года-полутора". Министр обороны Германии Борис Писториус, напротив, заявил, что это невозможно "реализовать в ближайшие три-четыре года".

Ответ Европы на российские дроны

Вторжения российских беспилотников по всей Европе подчеркнули растущую роль Украины как лидера в использовании дронов в войне. Страны, среди которых Дания и Польша, начали совместные учебные программы с украинскими инструкторами, стремясь перенять опыт Киева в противодействии беспилотникам.

Также в Швеции создают недорогую мини-ракету, которая использует "кинетическую силу" для уничтожения российских беспилотников. Она будет стоить всего 5000 долларов.

