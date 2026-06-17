США рассмотрят вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство американских ракет, -Трамп

Трамп заявил, что США рассматривают вопрос о введении новых санкций против России, однако решение будет зависеть от динамики мировых цен на нефть.

США "рассмотрят вопрос" о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. Об этом заявил Дональд Трамп, добавив, что Украина обратилась к Соединённым Штатам с такой просьбой, пишет Clash Report.

"Они бы хотели это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом", - сказал он.

Также Трамп не решился обвинять президента РФ Владимира Путина в войне против Украины. У президента США спросили, считает ли он, что российский диктатор несет большую ответственность за войну против Украины.

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"Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь добиться урегулирования конфликта. Это не облегчает задачу", - заявил он.

Трамп отметил, что США рассматривают вопрос о введении новых санкций против России, однако решение будет зависеть от динамики мировых цен на нефть.

По его словам, администрация США внимательно наблюдает за тем, насколько быстро снижается стоимость нефти.

"Мы рассматриваем это. Мы смотрим, насколько сильно падает цена на нефть. Она действительно резко снижается. Сейчас она, насколько я понимаю, 74-75 долларов. То есть она падает. Скоро она будет на уровне, который был четыре месяца назад. Это довольно удивительно. И в дополнение к этому у нас будет Иран без ядерного оружия, и я могу сказать, что премьер-министр тоже очень сильно поддерживает это", - сказал он.

Война в Украине - позиция Трампа

Ранее издание The Washington Post писало, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 во Франции вновь привлекло внимание Вашингтона к теме российско-украинской войны, хотя Трамп дал понять, что не считает этот конфликт непосредственно важным для Соединенных Штатов.

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