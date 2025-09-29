Последние признаки гибридной войны усиливают призывы перейти от патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне НАТО.

НАТО готово рассмотреть ужесточение правил применения силы на восточном фланге, чтобы упростить возможность сбивать российские самолеты-нарушители, заявил один из высокопоставленных командующих альянса.

В частности, уже сейчас усиливается наблюдение в районе Балтийского моря, куда был направлен туда фрегат противовоздушной обороны и ряд неуточнённых систем разведки и наблюдения. Некоторые государства НАТО, которые находятся очень близко к России, призывают альянс пойти на более решительные шаги и снизить порог применения силы, пишет The Times.

В последние недели дроны и истребители неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии, а также фиксировались случаи подозрительной активности беспилотников возле аэропортов и военных баз в других странах, включая Данию, Норвегию, Швецию и Литву.

Видео дня

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что пришло время преобразовать миссию "воздушного патрулирования" НАТО в странах Балтии, основанную на ротационных развертываниях истребителей на местных авиабазах, в полноценную миссию "воздушной обороны".

Такой переход означал бы не только размещение дополнительных систем ПВО НАТО в регионе, но и использование более жёстких правил применения силы. Сейчас основная задача патрульных эскадрилий — сопровождать российские военные самолёты за пределы воздушного пространства альянса, если они не представляют явной военной угрозы. Председатель военного комитета НАТО от Италии, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что это "вариант" для альянса, но он считает, что пока слишком рано принимать подобные решение.

Однако есть члены НАТО, которые выражают серьезные опасения по поводу риска чрезмерной реакции на провокации России, хотя в последние дни альянс усилил риторику в адрес Кремля, пишет СМИ. Президент США Дональд Трамп призвал союзников сбивать самолёты-нарушители, а генсек НАТО Марк Рютте согласился с таким подходом.

Кроме того, сообщается, что дипломаты из Великобритании, Франции и Германии встретились с российскими официальными лицами в Москве и дали понять, что эти заявления — не пустые угрозы. Также появились признаки того, что некоторые из недавних нарушений воздушного пространства НАТО были более серьёзными, чем признавалось ранее.

The Times пишет, что, когда 10 сентября около двадцати российских дронов вторглись в Польшу, несколько из них направлялись к авиабазе Ласк под Лодзью, где США разместили четыре истребителя F-35. Если бы часть дронов не сбили, Россия могла бы использовать последующие учения "Запад" в Беларуси для давления на восточный фланг.

Другие новости о гибридной войне России и Запада

Ранее УНИАН сообщал, что Россия в течение десятилетий безнаказанно нарушает воздушное пространство стран НАТО. До 2025 года НАТО только 7 раз за всю свою историю применяло статью 4, которая предусматривает проведение консультаций между 32 членами альянса.

По словам бывшей главы MI5 Элизы Маннингхэм-Буллер, Британия уже может находиться в состоянии войны с Россией. "Это война другого рода, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведывательная деятельность носят широкий характер", - подчеркнула она.

Вас также могут заинтересовать новости: