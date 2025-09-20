Там сделали очередное ложное заявление.

В Министерстве обороны РФ утверждают, что три российских истребителя МиГ-31 якобы не нарушали границы других государств.

"19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - сказано в заявлении без пояснений, что подразумевает понятие "объективный контроль".

Там утверждают, что во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы якобы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии вроде бы не нарушали.

"Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", - добавили в Минобороны.

Нарушение воздушного пространства Эстонии

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу, 19 сентября, нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Согласно заявлению Генштаба Сил обороны страны, самолеты находились в эстонском воздушном пространстве около 12 минут без включенных транспондеров, планов полета и двусторонней связи с авиадиспетчерскими службами.

Президент США Дональд Трамп сказал, что ему скоро доложат подробности нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, отметив, что это ему не нравится.

